Un ejemplo de vida: Jeliel, la nadadora que representará a Bolivia en los IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales

La adolescente tiene 15 años y viajará a Asunción, Paraguay, para hacer realidad su sueño: lograr un oro para Bolivia. UNICEF promueve la inclusión y participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a través del deporte.

Fuente: Prensa UNICEF

La vida de Jeliel Quintanilla Rocha no ha sido fácil, encontró en el deporte una forma para desarrollar su potencial de vida. Ella tiene 15 años y tiene una discapacidad que no frena sus metas. Jeliel es una excelente nadadora y será parte del equipo Bolivia que participará en los IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales.

Jeliel no se cansa de nadar. Está entrenando en una piscina olímpica y recorre el rectángulo de agua de 50 metros de largo y 25 de ancho con velocidad y buena técnica. Lo hace nadando en diferentes estilos. De espalda, mariposa, flota, y sale de la piscina. Se sube a la plataforma y vuelve a lanzarse al agua. Los 2,7 metros de profundidad no son un problema para ella. No quiere bajar la guardia y quiere ser una ganadora en la competencia regional, que inicia el 4 de octubre y termina el 12 del mismo mes.

La adolescente tiene una discapacidad auditiva, no escucha, además, tiene una secuela de parálisis cerebral. Pero eso no es un impedimento para ella, siente puede competir con cualquier persona. “Yo quiero mandar un mensaje, quiero animar a los niños y niñas, no importa si son ciegos, o sordos. Ustedes pueden, ánimo, vengan a practicar natación, ustedes pueden”, destaca Jeliel.

UNICEF, en colaboración con Olimpiadas Especiales Bolivia, promueve la inclusión y participación efectiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a través del deporte. En la competencia en Asunción participarán 19 países, y cuatro países invitados adicionales: Alemania, Bélgica, Bonaire y España. En representación de Bolivia, dos adolescentes atletas destacados se unirán a la delegación boliviana: Jeliel, de 15 años y que vive en La Paz, competirá en natación; mientras que Ayelen Irusta, de 16 años y que es de Chuquisaca, participará en tenis.

UNICEF brinda apoyo a Olimpiadas Especiales Bolivia asegurando la presencia de las dos adolescentes en las Olimpiadas, como referentes del potencial que cada niña, niño y adolescente puede alcanzar. Este evento no solo resalta las habilidades de las y los atletas, sino que también promueve la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo.

“La inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el deporte es importante porque fomenta su desarrollo integral, promueve la igualdad de oportunidades, mejora la autoestima y la confianza y contribuye a la creación de una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. Además, el deporte es una herramienta poderosa para derribar barreras y estereotipos, permitiendo que niñas, niños y adolescentes demuestren su potencial y talentos”, destaca Adriana Ayala, Oficial de Primera Infancia y punto focal de discapacidad de UNICEF Bolivia.

Jeliel camina alrededor de la piscina, sin timidez. “Yo voy a viajar a Paraguay a los Juegos Olímpicos, me voy a esforzar mucho. Gracias a UNICEF por todo el apoyo”, resalta.

Pamela Vargas es la entrenadora de la adolescente. La profesora destaca que la deportista está al nivel de sus similares de otros países y pidió a las familias que tienen niños, niñas y adolescentes con diferentes grados de discapacidad explorar las habilidades que tienen sus hijos e hijas.

“Todo esto es algo muy bonito porque uno se da cuenta que todos los atletas pueden, no importa la discapacidad que tengan, sino que ellos pueden avanzar en cada una de sus etapas y eso es bastante gratificante para ellos, ellas, las familias y los entrenadores. Jeliel es muy capaz y ahora solo estamos mejorando la técnica y táctica para que nos represente en Paraguay. Ella capta bastante rápido, hemos podido mejorar el salto y el estilo de espalda”, destaca Vargas.

La entrenadora explica que en los Juegos de Paraguay habrá rondas preliminares en las que se determinarán los niveles de habilidad, lo que significa que habrá competencias entre deportistas con similares capacidades. Luego habrá la clasificación hasta llegar a la final. Jeliel competirá en los estilos de espalda y libre de 100 metros.

Más de mil atletas competirán en 14 disciplinas deportivas, y un deporte de exhibición, incluyendo la modalidad Deportes Unificados de Olimpiadas Especiales, en donde deportistas con y sin discapacidad intelectual entrenan, compiten y comparten juntos.

Jeliel no se cansa dentro de la piscina, pero tampoco se cansa de repetir que hay que luchar, que hay que tener fe, que nunca hay que bajar los brazos. Ella dice que lo más lindo es vivir.