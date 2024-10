Una guerra más amplia en Oriente Medio: de Hamas a Hezbollah y ahora también Irán

Las principales preguntas ahora son hasta qué punto se intensificará el conflicto y si Estados Unidos se involucrará más directamente en la defensa de Israel

El sistema antimisiles israelí ‘Cúpula de Hierro’ intercepta cohetes después de que Irán disparara una salva de misiles balísticos, visto desde Ascalón, Israel. 1 de octubre de 2024 REUTERS/Amir Cohen





La tan temida “guerra más amplia” en Oriente Medio ya está aquí.

Durante los últimos 360 días, desde que las imágenes de la matanza de unas 1.200 personas en Israel el pasado 7 de octubre dieron la vuelta al mundo, el presidente Biden ha advertido en todo momento contra la posibilidad de permitir que un ataque terrorista de Hamas se propague hasta convertirse en un conflicto con el otro representante de Irán, Hezbollah, y en última instancia con el propio Irán.

Ahora, después de que Israel asesinara al jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y comenzara una invasión terrestre del Líbano, y después de que Irán tomara represalias el martes lanzando casi 200 misiles contra Israel, se ha convertido en uno de los momentos más peligrosos de la región desde la guerra árabe-israelí de 1967.

Las principales preguntas ahora son cuánto podría escalar el conflicto y si Estados Unidos se involucrará más directamente.

Los últimos días pueden ser un punto de inflexión. Desde que Israel mató a Nasrallah el viernes, el gobierno de Biden ha pasado de advertir contra una guerra más amplia a tratar de controlarla. Los funcionarios han defendido el derecho de Israel a contraatacar a Irán, pero están desaconsejando los ataques directos a sus instalaciones nucleares que podrían hacer que el conflicto se salga de control.

Esta es la espiral contra la que Biden ha advertido, pero que no ha podido detener, incluso con importantes fuerzas estadounidenses en la región.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/ztK58gbj-34142307-1.mp4 Operación de los paracaidistas israelíes en el sur del Líbano

“Desde la perspectiva de Israel, hemos estado en una guerra regional desde el 7 de octubre, y esa guerra ahora es una guerra total”, dijo Michael Oren, ex embajador israelí en Estados Unidos, historiador y uno de los diplomáticos más agresivos del país. “Estamos en una guerra por nuestra supervivencia nacional, punto”. Ganar en las próximas semanas, dijo, es un “deber” para una nación “creada después del Holocausto”.

Lo que se desconoce es cómo interpretará el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esa misión existencial mientras sopesa cómo, no si, contraatacar a Irán.

Las advertencias de Biden comenzaron temprano, en su visita a Israel menos de dos semanas después del 7 de octubre, para mostrar solidaridad después de uno de los ataques terroristas más espantosos de los tiempos modernos.

Eso fue antes de que Israel destruyera Gaza desde arriba y enviara a sus militares al terreno, en contra del consejo de Biden en una serie de acaloradas conversaciones con Netanyahu. Fue antes de que Israel hiciera estallar en todo el Líbano los buscapersonas y los walkie-talkies con trampas explosivas utilizados por Hezbollah, y antes de que Israel no solo matara a Nasrallah, sino que decapitara sistemáticamente a gran parte de la dirigencia de Hezbollah.

Fue antes de que la administración insinuara que Israel se sumaría a un alto el fuego de 21 días, pero Netanyahu lo desafió, una vez más, y luego autorizó el ataque que mató a Nasrallah.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/xuIjxAEU-34142307-1.mp4 Las Fuerzas de Defensa se preparan para una campaña prolongada y buscan garantizar la seguridad en la zona

Para los críticos de Biden en la derecha, todo esto es el resultado de la vacilación estadounidense, su falta de voluntad para respaldar a Israel incondicionalmente, para matizar cada promesa de ayuda con una advertencia de no cometer los errores que Estados Unidos cometió después de los ataques del 11 de septiembre.

Para sus críticos de izquierda, lo que ha sucedido en los últimos 10 días es otro ejemplo del fracaso de Biden en hacer uso de la influencia estadounidense, incluida la amenaza de retener las armas estadounidenses a Israel, después de que más de 41.000 personas hayan muerto en Gaza.

Para muchos israelíes, la escalada era inevitable, otro capítulo en una lucha por la supervivencia que comenzó con la creación de la nación en 1948.

Netanyahu claramente tiene la bendición de Estados Unidos para tomar represalias. El martes, en la Casa Blanca, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, dijo que el ataque iraní había sido “derrotado e ineficaz”, en gran medida debido a los esfuerzos coordinados de las fuerzas estadounidenses e israelíes, que habían pasado meses planeando cómo interceptar los misiles entrantes. “Hemos dejado en claro que habrá consecuencias —graves— por este ataque, y trabajaremos con Israel para que así sea”, dijo Sullivan a los periodistas.

Sullivan dijo que la Casa Blanca estaba consultando ampliamente con Israel, incluida la oficina del primer ministro, para formular la respuesta adecuada. Hizo hincapié en el grado de comunicación, dejando sin decir lo obvio. Biden y Netanyahu apenas hablaron mientras Israel invadía Gaza y llevaba la lucha al Líbano. Pero una vez que Irán, una amenaza letal para Israel con poderes militares a los que Hamas y Hezbollah solo pueden aspirar, entró directamente en la contienda, el tono y la estrategia de Estados Unidos cambiaron.

Las negociaciones entre bastidores se reducen ahora a las intenciones de Netanyahu. ¿Enviará otro mensaje a Irán sobre lo que Israel podría hacer en el futuro, como lo hizo en abril cuando apuntó a las instalaciones militares en la ciudad santa de Isfahán? ¿Acabará con las instalaciones de producción de petróleo y los puertos?

¿O apuntará directamente a las instalaciones que ha amenazado con atacar durante años, empezando por la instalación subterránea de Natanz, donde Irán está enriqueciendo uranio hasta alcanzar un grado cercano al de una bomba?

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/A3d34G15-34142307.mp4 Irán atacó a Israel con casi 200 misiles

Los funcionarios estadounidenses creen que pueden persuadir a Netanyahu para que exponga su punto de vista sin desencadenar una guerra en toda regla, pero admiten que el primer ministro israelí puede ver las próximas cinco semanas hasta las elecciones presidenciales estadounidenses como un momento oportuno para intentar retrasar ese programa por años. Después de todo, el ex presidente Donald J. Trump no se quejaría de un ataque importante a la infraestructura militar de Irán, y los demócratas no pueden permitirse que se les acuse de restringir a Israel después del ataque con misiles del martes.

“Israel hará todo lo posible por ser desproporcionado”, dijo el martes en la CNN el general Wesley K. Clark, ex comandante supremo aliado de la OTAN. Los funcionarios de la Casa Blanca tienen la opinión opuesta: Netanyahu, dicen, no puede permitirse el lujo de ser nada menos que proporcionado.

Esta nueva era conlleva muchos riesgos. Existe el riesgo de que Irán, frustrado por el fracaso de su fuerza de misiles para atravesar las armas israelíes y estadounidenses, se convenza de que finalmente es hora de competir por un arma nuclear, considerando esa arriesgada medida como la única manera de mantener a raya a un adversario que ha penetrado en iPhones, buscapersonas y sistemas informáticos. Existe el riesgo de que, a pesar de la elección de un nuevo presidente iraní que suene moderado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica gane los argumentos internos del país y redoble sus programas de misiles y sus agentes de influencia.

“Una guerra a gran escala, o incluso una más limitada, podría ser devastadora para el Líbano, Israel y la región”, dijo Jonathan Panikoff, director de la Iniciativa Scowcroft de Seguridad para Oriente Medio en el Atlantic Council. “Pero de ahí también surgirán oportunidades inesperadas, como, por ejemplo, socavar la influencia maligna iraní en la región, obstaculizando activamente sus esfuerzos por reconstituir Hezbollah. Y un nuevo gobierno debería estar preparado para aprovecharlas”.

Eso es lo que hacen las guerras antiguas y las guerras calientes: crean nuevas dinámicas de poder, vacíos que hay que llenar.

Pero sigue existiendo el peligro de que las guerras más amplias, una vez comenzadas, tarden años en volver a su cauce. Y la presencia de armas nucleares, misiles balísticos y un instinto de escalada crean una mezcla particularmente tóxica.