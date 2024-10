Venta de arroz en Emapa se hace condicionado a comprar otros productos, denuncian vecinos; viceministro anuncia controles

En la sucursal de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que está en el octavo anillo de la carretera al norte de Santa Cruz, la red UNITEL recogió el testimonio de una mujer que llegó para comprar arroz, pero -dijo- fue condicionada a comprar otro producto más para acceder al grano.

“A todos nos están pidiendo”, dijo la vecina a UNITEL, señalando que de forma adicional al arroz tuvo que comprar aceite y una salsa de soya. Según su versión, esa fue la condición que pusieron los funcionarios del punto de venta.







Según su denuncia, los vecinos deben adquirir un valor de 20 bolivianos en productos de forma “casada” con el arroz como parte de sus compras.

“Me dijeron que si no compraba en ese importe no me iban a vender el arroz”, denunció la mujer, que mostró la factura de su compra en donde se evidenciaba la adquisición de los citados productos.

Esta denuncia es similar a la que plantearon otras tres personas que aseguran haber llegado a las puertas de Emapa en la madrugada en busca de arroz, pero que tuvieron que comprar el grano ‘casado’ con otros productos.