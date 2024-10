Viceministra de Comunicación asegura que no renunciará por su compromiso de servicio con la población

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró este jueves que no renunciará a su cargo, porque tiene un compromiso de servicio con la población boliviana, a diferencia de Evo Morales que “se aprovecha de la gente humilde”.

Fuente;: ABI

“Evo, tenga por seguro que no renunciaremos y no abandonaremos. Porque a diferencia suya, nosotros tenemos un compromiso con la gente y estamos para servir al pueblo, no para servirnos, ni aprovecharnos de él, así como usted lo hace, exponiendo la vida de la gente humilde que dice defender”, afirmó en una publicación en sus redes sociales.

La autoridad se refirió así al pedido de renuncia que hizo Morales a autoridades jerárquicas del Gobierno nacional.

En 2019, tras renunciar a la presidencia de Bolivia, Morales viajó a México donde solicitó asilo político al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, exigió la renuncia a los sucesores del mando constitucional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En 2019 tras el golpe de Estado, muchas bolivianas y bolivianos nos quedamos en el país defendiendo el proceso de cambio desde nuestras trincheras, a pesar de las amenazas recibidas, nos quedamos reflejando la situación del país, leales con nuestros principios”, recordó la viceministra.

Asimismo, Alcón remarcó que “es inaceptable que hoy, tanto Evo, como quienes lo asesoran, atenten contra la democracia y la libertad de todo el pueblo boliviano”.

Este jueves se cumplen 18 días de bloqueos que instalaron los seguidores de Morales en carreteras, principalmente en Cochabamba, que generaron una pérdida económica de más de $us 1.700 millones.

El bloqueo de caminos demanda garantizar la candidatura de Morales en las elecciones presidenciales de 2025 y anular los procesos penales en su contra, entre ellos uno por mantener una relación con una menor de 15 años en 2015, de la que nació una niña, según la Fiscalía de Tarija.

nj/Afbs