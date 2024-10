Viceministro afirma que la locura del bloqueo “evista” terminará y que carece de reivindicaciones

El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, afirmó este domingo que la “locura” del bloqueo que cumple desde hace siete días Evo Morales y sus seguidores, por su candidatura y para librarse de procesos judiciales, terminará porque no tiene un pliego económico pendiente de respuesta y porque a la gente no se la puede obligar a bloquear de forma indefinida.

Fuente: ABI

“Yo sé que mucha gente está obligada en el bloqueo, tenemos reportes de que hay muchas organizaciones que están siendo obligadas para bloquear, pero esto no va a durar mucho más. No pueden obligarlos indefinidamente. La gente está despertando y saben que este bloqueo no tiene ninguna reivindicación de carácter económico, social o político, más que buscar la impunidad de su principal dirigente que es Evo Morales. Esto va a terminar, esta locura va a terminar, no va a ser infinita”, afirmó en una entrevista con Bolivia Tv.

La protesta inició el pasado lunes y se focaliza en el departamento de Cochabamba. Los aliados de Morales exigen que se garantice la candidatura del expresidente y se levanten los procesos penales que enfrenta, entre ellos, una denuncia por trata y tráfico de personas por la relación que tuvo con una menor de edad en 2015 y con la que tuvo una hija que ahora tendría 8 años, según la Fiscalía de Tarija.

Producto del bloqueo, el país ya perdió más de $us 458 millones, entre el lunes y el sábado, según datos del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

Lacoa señaló que al dejar a Cochabamba prácticamente aislada del país, se impide la vinculación de oriente con el occidente de Bolivia y prácticamente se bloquea el 85% de la oferta exportable.

Además, la medida llevó a que el costo de la logística de traslado de varios alimentos se incremente, repercutiendo en el precio de varios alimentos.

Por ejemplo, si antes del bloqueo el costo por el traslado de un kilo de carne de pollo era de 0,70 centavos de boliviano, ahora pasó a Bs 1,70, lo que llevó a que el precio en los mercados supere incluso los Bs 20.

Lacoa consideró irracional el bloqueo de caminos porque no tiene justificativo pues solo pretende lograr la impunidad del expresidente afectando la provisión de alimentos a las familias bolivianas.

Recordó que el propio senador Leonardo Loza admitió el carácter político de la protestan al asegurar que se levantará el bloqueo si se retiran todos los procesos al exmandatario.

“Él ha señalado, ha dicho de forma textual y taxativa: si el Gobierno levanta los procesos contra Evo Morales, el bloqueo se levanta en este mismo instante. Como si el Gobierno estuviera siguiendo el proceso penal. Esto es un tema judicial, que no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo, pero nos hace responsables”, criticó.

Basado en ello, el viceministro señaló que “está claramente establecido que no hay ninguna reivindicación económica, social, ni política, ni de ningún tipo más que buscar la impunidad de Evo Morales. Se lo ha dicho de forma abierta y tácita, ¿cierto? Entonces ahí está claro de que no hay nada, ningún pliego pendiente por responder, porque además nuestro Gobierno oportunamente ha respondido a todo el pliego que en algún momento se presentó”.

