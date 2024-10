Viceministro Siles: «Hemos desbloqueado e hicieron volar un cerro»

Milen Saavedra

Este jueves, se cumplen 11 días de bloqueos en carreteras del país por parte de sectores evistas. La Policía intervino algunos puntos, pero los movilizados, en lugar de retirarse, reforzaron la medida de presión.

Al respecto, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, aseguró que se intervienen todo tipo de movilizaciones que impida la libre transitabilidad de los bolivianos.

«Cualquier bloqueo que está saliendo de forma esporádica, grande, pequeño, el que sea; nosotros estamos buscando intervenirlo, pero no podemos caer tampoco en la trampa de generar violencia, heridos o muertos. Nosotros tenemos que ser responsables y estamos actuando de esa forma», afirmó Siles en Que No Me Pierda.

Asimismo, apuntó que se realizan acciones conjuntas para disminuir el efecto negativo de los bloqueos en la población.

«Hay un Comité de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, que está haciendo puentes aéreos para que puedan llegar insumos y alimentos a toda el eje troncal», comentó.

Sin embargo, admitió que los productos de la canasta básica subieron de precio.

«Lastimosamente es así, por ejemplo, en La Paz, el pollo está costando 20 bolivianos. En Emapa, estamos vendiendo a 16,50, pero lo más importante es que hay», apuntó.

El viceministro reiteró que se realizará el desbloqueo, pero de forma estratégica para evitar conflictos mayores.

«Hace unas horas (ayer), se ha bloqueado Caranavi (La Paz), para dar solo un ejemplo; hemos desbloqueado y nos acabamos de enterar que han hecho volar uno de los cerros. Nuevamente, vamos a entrar a desbloquear. No depende de quién bloquea. Nosotros vamos a hacer respetar los derechos de los bolivianos, pero es una tarea que el gobierno tiene que tomar de forma responsable y estratégica y eso es lo que estamos haciendo», complementó.