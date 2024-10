Villegas refuerza la idea de la Verde y no cierra puertas a los jugadores

Fuente: lostiempos.com

Entre los siete nuevos convocados están el portero Rodrigo Banegas (GV San José); los defensores Efraín Morales (Atlanta United -EEUU), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Luis René Barbosa (Aurora); los volantes Boris Céspedes (Yverdon Sport FC-SUI), Carlos Sejas (Aurora) y César Menacho (Blooming).

En contrapartida, Bruno Poveda (Wilstermann), Bruno Miranda (The Strongest), Víctor Cuéllar (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready) y Jhon Velásquez (Bolívar) no fueron citados en esta oportunidad.

Dentro de todos los convocados, Villegas remarcó que con Morales, quien durante la Copa América EEUU 2024 renunció a jugar en la selección nacional, estuvo “hablando desde hace mucho tiempo, desde que asumimos. Estuvimos revisando los videos que tenemos de él, los partidos que ha estado participando”.

Con la convocatoria de Morales, Villegas puso final a la polémica de su renuncia durante el mencionado evento, siendo que ahora el jugador expresó su felicidad por ser llamado al equipo mayor.

Asimismo, Villegas dijo que jugadores jóvenes y de experiencia, bolivianos de origen o naturalizados, tienen las puertas abiertas del Equipo de Todos, siempre y cuando muestren el nivel requerido.

Sin Terceros ante Ecuador

Debido a la infección estomacal sufrida por Miguel Terceros y que le hizo perder seis kilos, Villegas indicó que el jugador no estará ante Ecuador, pero sí ante Paraguay, al igual que Carmelo Algarañaz que sumó su segunda amarilla .

“Miguelito ha estado delicado y ha perdido varios kilos por una infección intestinal. Acá lo tendremos varios días y lo terminaremos de recuperar para jugar ante Paraguay. Por su estado clínico, los tiempos no dan para estar ante Ecuador”, confirmó Villegas.

Asimismo, el entrenador de la Verde aclaró que analiza la posibilidad de presentar hasta dos equipos para jugar ante la Tri y la Albirroja, considerando que tiene a jugadores en capilla y que prevé tenerlos ante Paraguay en El Alto: Enzo Monteiro, Luis Haquín, Robson Matheus, Marcelo Suárez y Gabriel Villamil. Por esa misma razón convocó a 30 futbolistas, dos más que las pasadas fechas eliminatorias.

El promedio de edad de los convocados a la Verde es 24,3, con 16 jugadores que no pasan de los 23 años y siete de ellos tienen 20 o menos años.

“Estamos convocando como no lo hicimos antes 30 jugadores, esto implica que vamos a cuidar algunos jugadores ante Paraguay”.

“Las puertas no están cerradas para nadie, incluso para nacionalizados que realmente puedan marcar diferencia en cuanto a los (jugadores) nacionales”.

Óscar Villegas

DT de la selección nacional