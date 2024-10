Viscarra, Torres o Poveda: ¿quién será el arquero titular de la Verde?

A simple vista, el que tiene más chances de ser titular y es prácticamente un hecho que será el elegido para afrontar esta doble fecha es Guillermo ‘Billy’ Viscarra . El futbolista que milita en The Strongest acumula 25 partidos con la Verde entre amistosos y oficiales; además, es infaltable en las convocatorias de la presente clasificación mundialista , que comenzó en septiembre de 2022 bajo el mando de Gustavo Costas , luego continuó con Antonio Carlos Zago y finalmente, ahora con Óscar Villegas a la cabeza.

Por todo lo comentado anteriormente, ‘Billy’ tiene una ventaja considerable sobre sus otros dos compañeros y se perfila para ser el ‘ 1 ’ de la Verde, no solo en estos partidos sino por el resto de las eliminatorias.

“Es un orgullo estar en la selección. Vine a competir; esperé mucho tiempo para tener esta oportunidad y hoy en día, gracias a la confianza del entrenador Óscar Villegas, se me está dando. No me queda más que aprovecharla”, comentó Torres, de 26 años, quien se caracteriza por ser un arquero con voz de mando y grandes reflejos.