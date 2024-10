«Voces silenciadas: La lucha contra el feminicidio en las aulas»

El brutal asesinato de Kamila, perpetrado en un aula de la Unidad Académica en Caranavi, revela profundas problemáticas en el ámbito criminológico, penal y procesal penal. Este suceso, que se desarrolla en un espacio educativo, plantea interrogantes sobre la seguridad de las instituciones y la efectividad de las políticas de prevención de la violencia de género.

Desde una perspectiva criminológica, es fundamental analizar las causas que propician el feminicidio. Este tipo de violencia, que trasciende lo individual y se enmarca en un contexto social y cultural de desigualdad, refleja patrones de dominación patriarcal. El hecho de que el ataque ocurriera ante la mirada de otros estudiantes subraya la normalización de la violencia y la falta de intervención colectiva, lo que sugiere un grave déficit en la educación sobre la igualdad de género y la no violencia.

En el ámbito penal, la respuesta del sistema jurídico es crucial. La tipificación del feminicidio en las legislaciones de muchos países busca reconocer la gravedad de estos crímenes y proporcionar una respuesta proporcional a la violencia ejercida contra las mujeres. Sin embargo, el desafío radica en la implementación efectiva de leyes que no solo contemplen castigos severos, sino que también garanticen el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. En este contexto, es esencial cuestionar si los mecanismos existentes son suficientes para desincentivar la violencia y proteger a las potenciales víctimas.

Desde una óptica procesal penal, el caso de Kamila resalta la necesidad de un sistema judicial ágil y sensible a la problemática del feminicidio. La recolección de pruebas, la protección de testigos y el acompañamiento psicológico a las víctimas deben ser prioridades. Además, es imperativo garantizar que los procesos no se vean influenciados por prejuicios de género que minimicen la gravedad del delito o la experiencia de las sobrevivientes. La justicia debe ser una herramienta de reparación, no solo para castigar al agresor, sino para restablecer la confianza en un sistema que ha fallado en proteger a las mujeres.

En conclusión, el asesinato de Kamila no es solo un trágico evento aislado, sino un reflejo de las deficiencias estructurales en nuestra sociedad. Es un llamado urgente a repensar y reformar nuestras políticas en todos los niveles, desde la educación hasta el sistema penal, para erradicar la violencia de género y garantizar que ninguna otra mujer sufra un destino similar. La sociedad debe unirse para transformar la indignación en acción, y asegurar que la memoria de Kamila se convierta en un motor de cambio.

Autor: Carlos Pol Limpias, Abogado, Doctor en Derecho Constitucional