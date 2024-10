“¡Ya no aguantamos!”: Choferes advierten con desbloquear Aiquile en la ruta al Cono Sur

Choferes advierten con proceder a desbloquear la ruta, incluso si eso significa enfrentarse con los bloqueadores.

Ligia Portillo







Fuente: Red Uno

Transportistas cansados de los bloqueos que mantienen cercado al departamento de Cochabamba, por 12 días, advierten con iniciar el desbloqueo de la ruta al Cono Sur del departamento.

“¡Ya no aguantamos!”, significa que nosotros vamos a empezar a desbloquear la ruta, porque aquí estamos muriendo, por lo menor ahorita tengo agua, ayer no tenía (…) Porque si no nos vamos a enfrentar y no sabemos que pasar”, dijo un transportista, que se encontraba con un estado de salud delicado.

Los conductores perjudicados con la radical medida de presión instalada por el ‘ala evista’, aseguran que, si hasta mediodía no se levantan los bloqueos, iniciarán una movilización para despejar la ruta.

“Pedimos un cuarto intermedio, ya estamos más de tres días acá, hay niños, mujeres, personas enfermas”, añadió otro transportista. Los pedidos de una urgente intervención son ‘urgentes’.

“Anoche no dejaron pasar una ambulancia, el paciente estaba entre la vida y muerte”, denunció una pasajera atrapada en los bloqueos.