YPFB lanza diésel ULS a Bs 6,88 e litro y descarta ‘dieselazo’

YPFB presentó un nuevo diésel a Bs 6,88 por litro y aseguró que el precio del diésel regular en las estaciones de servicio del país seguirá siendo de Bs 3,72.

Fuente: https://elpais.bo

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó su nuevo combustible denominado Diésel ULS, un diésel ultra bajo en azufre que promete una mejor calidad. La estatal petrolera asegura que este lanzamiento no representa un “dieselazo” ni afectará el precio del diésel tradicional.

“Se ha hecho el lanzamiento del diésel ULS, que es de mejor calidad, con un precio diferenciado debido a sus características”, dijo Ariel Montaño, vicepresidente de operaciones de YPFB. El Diésel ULS se deriva de la mezcla entre diésel oil y biodiésel, según lo establecido en una resolución administrativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitida el 3 de octubre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este nuevo combustible será destinado a grandes consumidores y clientes directos, a través de contratos firmados con YPFB. Sin embargo, Montaño confirmó que el precio del diésel regular que se comercializa en las estaciones de servicio del país se mantendrá en Bs 3,72, lo que asegura estabilidad para los usuarios habituales.

Montaño también destacó la buena recepción de las gasolinas Premium Plus y Ultra 100 en el mercado boliviano, refutando los comentarios de que estas introducciones podrían ser un “gasolinazo” encubierto. “Algunos actores políticos y opinólogos decían que iba a desaparecer la gasolina Especial, pero se ha aclarado que la Premium Plus y Ultra 100 son para un segmento de mercado específico y no reemplazarán la oferta existente”, afirmó.

Finalmente, Montaño desmintió que el lanzamiento del Diésel ULS implique un “dieselazo” y reiteró que no se sustituirá el diésel convencional por este nuevo producto. La iniciativa busca atender a un segmento con mayores exigencias de calidad sin alterar la oferta del diésel tradicional para el resto del mercado.