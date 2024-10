«Se trataba de información confidencial entre Ucrania y la Casa Blanca», afirmó el líder del régimen de Kiev, en relación a la solicitud de misiles Tomahawk de largo alcance.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Vladímir Zelenski acusó a los socios y medios occidentales de revelar «información confidencial», luego de que trascendiera un anexo secreto de su ‘plan de victoria’, en el que pedía a sus aliados misiles Tomahawk de largo alcance, según afirmó en una reciente conferencia de prensa durante la cuarta cumbre Ucrania-norte de Europa, celebrada esta semana en Islandia.

«Ves lo que está sucediendo ahora en los medios: dijeron que Ucrania quiere obtener muchos misiles como los Tomahawk», admitió el líder del régimen de Kiev.

«Se trataba de información confidencial entre Ucrania y la Casa Blanca. ¿Cómo entender estos mensajes? Esto significa que no hay nada confidencial entre socios».

«Petición totalmente inviable»

Según fuentes citadas por The New York Times, la petición de que Ucrania obtenga este tipo de misiles de fabricación estadounidense representa el «paquete de disuasión no nuclear» del plan de Zelenski. En este sentido, un alto funcionario estadounidense dijo al medio que «los misiles Tomahawk son una petición totalmente inviable«.

El medio detalla que un misil Tomahawk tiene un rango de hasta 2.400 kilómetros, lo que supera más de siete veces la autonomía de los sistemas de misiles de largo alcance ATACMS, que EE.UU. había suministrado a Ucrania a lo largo de este año.