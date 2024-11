46% de la población rural en Bolivia no tiene acceso al saneamiento básico 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Fuente: Red Uno

En Bolivia, en el área rural aún es un reto acceder a saneamiento básico y agua potable, los datos reflejan que queda mucho por hacer. La organización Water for People (agua para la gente) detalla que 46 de cada 100 personas (46%) en zonas rurales bolivianas no tienen acceso a saneamiento básico y 2 de cada 10 (20%) no tienen acceso a agua potable.

Los datos se dieron a conocer en el conversatorio “Transformando vidas, saneamiento e higiene para un futuro sostenible”, organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz y Water for People por Día Mundial del Saneamiento, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para destacar la relevancia de los sistemas de saneamiento como garantía de salubridad, prevención de enfermedades y protección de los recursos hídricos.

“Estamos acá para transformar vidas, porque sabemos que un futuro sostenible comienza con una base sólida y el acceso agua limpia y condiciones de saneamiento dignas. En las comunidades rurales esta realidad se encrudece y hemos visto cómo un simple baño puede transformar vidas”, comenta Andrés Abasto, director de Water for People en Bolivia.