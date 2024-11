Marc Anthony y La India se reencontraron en el escenario tras años de enemistad

Los Latin Grammy 2024 celebraron su 25° aniversario este jueves en una velada repleta de homenajes emotivos y sorpresas inolvidables.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue, sin duda, el reencuentro de Marc Anthony y La India, quienes subieron al escenario del Kaseya Center en Miami para interpretar su emblemático tema “Vivir lo nuestro”, poniendo fin a casi tres décadas de distanciamiento y tensiones personales.

La aparición conjunta de estos dos gigantes de la salsa fue uno de los momentos más aclamados de la noche, formando parte de un homenaje al género bajo la dirección del legendario productor Sergio George. El número se preparó en total hermetismo, lo que causó una gran sorpresa en el público al ver a La India y Marc Anthony juntos en el escenario. La ovación fue inmediata al reconocer los primeros acordes de “Vivir lo nuestro”, lanzado en 1994 y convertido en un himno de la salsa romántica.

Durante su actuación, ambos artistas deslumbraron con su fuerza vocal, interpretando una canción que habla de un amor intenso y complicado, despertando una profunda nostalgia entre sus fanáticos.





La historia detrás del distanciamiento

La separación de estos íconos de la salsa se remonta al éxito que siguió a “Vivir lo nuestro”. En entrevistas pasadas, La India ha hablado abiertamente sobre las tensiones entre ambos, señalando que el cambio en la personalidad de Marc Anthony, provocado por la fama, fue un factor determinante en su distanciamiento.

En un comentario que resonó en 2014, Marc Anthony hizo alusión a su relación con La India de manera poco amistosa: “Esta canción la grabé con una tipa rara, que no me cae demasiado bien”, dijo durante una gira en Colombia. Esta y otras declaraciones hicieron que la comunicación entre ellos se volviera casi inexistente.

La India, por su parte, ha compartido su frustración en varias ocasiones. “Mis fans siempre me interrogan y me dicen: ‘India, ¿por qué no cantas “Vivir lo nuestro” con Marc?’, y es porque el acceso a él es imposible”, reveló en una entrevista, sugiriendo que el entorno de su colega lo había vuelto inaccesible.





Un homenaje a la salsa y más

El homenaje a la salsa no solo incluyó a Marc Anthony y La India, sino también a otras leyendas del género, como Oscar D’León, Tito Nieves y Grupo Niche, quienes se unieron para celebrar la rica historia de la música tropical.

El show, transmitido en vivo por TNT, Max y Univisión, también presentó actuaciones de grandes artistas como Carlos Vives, Becky G, Carín León, Grupo Frontera, Joe Jonas, Pitbull, Emilia, Residente, Luis Fonsi y Kali Uchis, entre otros.