A cinco años de su renuncia, Evo no controla al MAS y su retorno al poder es incierto

El exsenador del MAS Omar Aguilar, quien era parte del grupo de parlamentarios pacificadores de los conflictos de 2019, recordó que el objetivo tras controlar la crisis política era lograr conciliar y unificar al país. Lamentó que nada de aquello se logró.

“Lamentablemente no ha cambiado nada, más bien se ha profundizado la crisis entre bolivianos, seguimos enfrentados por defender liderazgos. No hay un líder que hable de unificar y pacificar el país. Desayuno almuerzo y cena es confrontación política. Tanto así que en la Asamblea Legislativa se ha llegado a niveles de confrontación desmedida, sin respeto a la prensa ni a la población. No hemos escarmentado ni reflexionado”, afirmó Aguilar.