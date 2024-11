¿A cuánto asciende la fortuna de Donald Trump? Este es su patrimonio neto

El expresidente ha visto un notable incremento en su fortuna en cuestión de semanas. Este aumento se debe principalmente a la revalorización de su empresa de medios, Trump Media & Technology Group

La riqueza de Trump, estimada en 8 mil millones de dólares en octubre, lo posiciona como la 357ª persona más rica del mundo. (REUTERS/Brian Snyder)

Fuente: infobae.com

El expresidente y actual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump vio duplicar su fortuna en cuestión de semanas gracias a un aumento en el valor de su empresa de medios, Trump Media & Technology Group (TMTG).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La riqueza de Trump, calculada en 5 mil 600 millones de dólares, según Forbes, lo posiciona como la 357ª persona más rica del mundo, en un momento clave mientras compite por recuperar la Casa Blanca en 2024. Tuvo un pico en la última semana de octubre que lo llevó a superar los 8 mil millones, incremento es resultado de la reciente subida del precio de las acciones de TMTG, que se ha disparado junto con las probabilidades de Trump de ganar las próximas elecciones.

El salto en la riqueza de Trump es notable: su patrimonio neto pasó de 3.9 mil millones de dólares a principios de octubre a 8 mil millones a finales de mes, un aumento de más del doble en menos de cuatro semanas. Sólo el martes pasado, su fortuna aumentó en 400 millones de dólares, un 6.3%, impulsado por el valor de las acciones de Trump Media que cerraron con un alza de casi un 9% a USD 51.51.

La revalorización de TMTG desde inicios de octubre ha sido extraordinaria, con un incremento del 249.2% en su valor por acción, que pasó de USD 16.16 a más de USD 50, según The Wall Street Journal (WSJ). Este aumento no parece reflejar los resultados financieros de la empresa, sino la confianza creciente entre los inversores sobre las posibilidades de Trump en la contienda electoral, una correlación señalada por The Associated Press (AP). Sin embargo, la fortuna del magnate se redujo esta semana luego de que las acciones bajaran sus precios.

La fortuna de Trump tiene sus raíces en el sector inmobiliario de Nueva York, donde comenzó su carrera tras graduarse en Economía en la Universidad de Pensilvania. (REUTERS/Brian Snyder)

Una fortuna ligada a la política

La fortuna de Trump comenzó con su incursión en el sector inmobiliario en Nueva York. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el exmandatario diversificó sus inversiones, incursionando en casinos, hoteles y campos de golf.

Hijo de Fred Trump, un desarrollador inmobiliario de Queens, Donald Trump se graduó en Economía en la Universidad de Pensilvania. Tras sus estudios, se incorporó al negocio familiar, enfocándose en proyectos de mayor envergadura en Manhattan. En 1983, inauguró la Trump Tower, un rascacielos de 58 pisos que se convirtió en símbolo de su marca y éxito empresarial.

A pesar de las quiebras de varias de sus empresas, el exmandatario ha mantenido y aumentado su patrimonio neto mediante una marca personal fuerte y una capacidad para capitalizar su perfil mediático. Su incursión en los medios con el programa The Apprentice en la década de 2000 le dio visibilidad pública y consolidó su nombre como sinónimo de riqueza y éxito empresarial, un recurso clave para su transición hacia la política en 2016.

Sin embargo, el incremento de su fortuna viene acompañado de desafíos importantes. Trump enfrenta múltiples demandas y procesos legales que implican elevados costos de defensa. Uno de los casos más significativos fue el fallo de un tribunal en marzo de 2024, que determinó que Trump infló el valor de sus activos, resultando en un fraude civil valorado en 454 millones de dólares.

La plataforma de redes sociales Truth Social, operada por TMTG, ha sido un componente clave en la fortuna del expresidente. (EFE/EPA/Will Oliver)

La influencia de Trump Media en su fortuna

Trump Media & Technology Group, que opera la plataforma de redes sociales Truth Social, ha sido un componente fundamental en la fortuna del expresidente. Desde su debut en el mercado en marzo de 2024, la empresa ha experimentado una volatilidad considerable, con picos y caídas pronunciadas en su valor.

Sin embargo, la reciente alza parece estar vinculada con la promesa de Trump de mantener su participación mayoritaria del 57% en la empresa y su creciente favoritismo en las apuestas presidenciales, donde la plataforma Polymarket le da un 66% de probabilidades de victoria sobre la vicepresidenta Kamala Harris.

El valor de las acciones de Trump Media, que llegó a su punto más bajo en septiembre en USD 12.15, se ha cuadruplicado desde entonces, devolviéndose a los niveles alcanzados en mayo y en marzo, cuando TMTG se lanzó en el índice Nasdaq.

La volatilidad de Trump Media hace que su fortuna dependa de factores externos, como las apuestas de los mercados sobre sus probabilidades políticas. Los analistas apuntan que el rendimiento de las acciones de TMTG podría estar influido por la percepción del público y los inversores sobre su futuro en la política, más que por la solidez de la empresa misma.

Las inversiones internacionales de Trump incluyen propiedades emblemáticas como Trump Turnberry y Trump International Golf Links en Escocia. (EFE/EPA/Julia Nikhinson)

De hecho, el alza de octubre ha coincidido estrechamente con el fortalecimiento de Trump en las encuestas y en las plataformas de apuestas, lo cual representa un riesgo en caso de que su campaña sufra algún revés, según la AP.

Distribución de la fortuna de Trump

Donald Trump ha construido una fortuna diversificada que abarca los sectores inmobiliario, de medios de comunicación y turismo. El imperio inmobiliario de Trump, principalmente en Nueva York y Florida, sigue siendo una piedra angular de su fortuna.

En Manhattan, destaca la icónica Trump Tower en la Quinta Avenida, un rascacielos de 58 pisos que alberga tanto oficinas de lujo como residencias privadas. Otro edificio importante en su cartera neoyorquina es el 40 Wall Street, una torre de oficinas en el distrito financiero de la ciudad. También posee una participación del 30% en el rascacielos 1290 Avenue of the Americas, que le genera ingresos sustanciales.

En Florida, su propiedad más conocida es Mar-a-Lago, en Palm Beach. Este club privado y residencia de invierno es una de sus posesiones más valiosas, con un valor estimado de aproximadamente 325 millones de dólares. Además, Trump tiene propiedades en California, como el 555 California Street en San Francisco, donde posee una participación significativa en otro edificio de oficinas.

Mar-a-Lago, una conocida propiedad de Trump en Palm Beach, Florida, está valorada en aproximadamente 325 millones de dólares. (REUTERS/Marco Bello)

Campos de golf y resorts

Otro componente clave del patrimonio de Trump son sus campos de golf y resorts, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entre las propiedades más destacadas se encuentra Trump National Doral Miami, un extenso complejo de golf y resort en Florida que es sede de importantes torneos de golf. En Nueva Jersey, Trump posee el Trump National Golf Club en Bedminster, una propiedad frecuentemente utilizada para eventos y reuniones.

En el extranjero, ha invertido en propiedades como Trump Turnberry en Escocia, un histórico resort de golf conocido por sus instalaciones de lujo y su atractivo turístico. También en Escocia, el Trump International Golf Links en Aberdeen destaca como una de las inversiones internacionales de Trump en el sector turístico.

Además de sus propiedades y empresas, Trump posee una cantidad considerable de activos líquidos y bienes personales. Su efectivo y equivalentes representan una reserva financiera que le ha permitido mantener cierta flexibilidad en sus negocios. Dentro de sus bienes personales, el expresidente cuenta con aviones privados, entre ellos un Boeing 757, y varios helicópteros que utiliza para sus desplazamientos.