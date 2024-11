“A uno enterramos vivo”: Sujeto confesó que disparó y junto a otros quemaron a cuatro de las víctimas en Pucamayo

En la declaración que dio Ernesto Almaraz a la Policía, relató cómo sucedieron los hechos y por qué tomaron la decisión de asesinarlos. Lea la confesión completa aquí:

Keiner Sejas M. Pedro Silva







Fuente: Unitel

El sindicado antes de ser puesto ante un juez brindó su declaración ante el Ministerio Público y la Policía donde relató la cronología de los hechos en donde murieron Cristian Serna, Tadashi Loroña, Trinidad Muñoz, Lisa Loroña y Juan Carlos Román.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Declaración

Policía: Indique usted, de forma cronológica todo lo referente al caso por el delito de privación de libertad y secuestro, explicado la fecha, la hora, lugar.

Ernesto A.: En fecha 11 de noviembre del año 2024 a horas: 07:00 aproximadamente me llamo por vía celular el Sr. Cristian quien me ofreció armas de fuego indicando: ‘tengo cuatro rifles para venderte, conseguí más compradores solo tengo los últimos cuatro, vos vas a cobrar de las cuatro armas cada una a dos mil bolivianos, estamos viniendo con mi jefe a Corani’. Me insistió trae el dinero a Corani yo le respondí: los interesados de comprar el armamento son personas mayores (viejitos), le mentí para que venga Pucamayu donde vinieron en vehículo de color rojo el día martes 12 de noviembre del 2024 a horas: 09:00 a.m. aproximadamente.

Ernesto Almaraz, autor confeso

Cristian llego acompañado con su amigo me presento él es mi jefe es militar jubilado a él no más entrégale el dinero, y el día jueves te entrego a tus manos las cuatro armas; no creí en sus mentiras por que Cristian ya me falló en varias oportunidades que él me ofrecía vehículos pidiendo adelantos de dinero, luego me enojé mucho con él, de todas sus mentiras.

Con la ayuda de mis amigos de nombres: Juan Cáceres, Sergio Paco, mi papá Juan Almaraz y un afiliado que no se su nombre pero lo conozco, decidimos amarrar sus manos al Cristian y a su amigo militar, les llevamos galpón central Pukamayu donde la gente del lugar estaba en reunión, les comente a toda la base el señor Cristian me estafo 27.800 bolivianos, le empezamos a pegar a Cristian de lo que me estafo, solo quería que me devuelva mi dinero; pero él confesó de que todo el dinero le entrega a su jefe e militar, que no recuerdo su nombre, donde le amarramos sus manos y nos indicó que Cristian era su trabajador y además en su carnet decía de ocupación militar, quien también confesó que había participado en los conflictos de bloqueos de Parotani, al enterarse la gente enardecida le agredieron.

Luego el militar le llamó de su mismo celular a su esposa para que traiga el dinero, el día miércoles 13 de noviembre a horas 01.30 a.m. aproximadamente llegaron hasta el galpón de Pukamayu tres personas, dos de sexo femenino y uno de sexo masculino, una de ellas era su esposa del militar quien hizo la entrega del dinero de la suma 27.800 bolivianos, dejó en la mesa en presencia de toda la base, posterior nos mostraron sus carnet que también eran de ocupación militar.

Al enterarse, la base toma decisión de quemarlos vivos nos indicó ustedes cinco lleven a estos cinco perros al rio Tizón Mayu y les van a quemar gasolina, estábamos llevando Cristian conducía vehículo y los otro estaban en el mismo vehículo con sus amarrados y nosotros en motocicletas detrás de ellos.

Una vez llegado al río Tizón Mayu, Cristian nos dijo un rato voy a ir baño. Primero le sacamos al militar, jefe de Cristian, donde mi persona Ernesto Almaraz le dispare con arma de fuego tipo salón en su cabeza, les mete uno por uno a los cuatro que estaban amarrados vehículo rojo; después volvimos a subir al dicho vehículo donde echamos gasolina y les quemamos.

Después fuimos a buscar a Cristian donde logramos encontrar por plantaciones de plátano durmiendo, también decidimos enterrar vivo por el medio de los bosques.

Policía: Diga usted desde cuándo o en qué circunstancias le conoció al señor Cristian

Ernesto A: Bueno, lo conozco desde que estaba estudiando en la Escuela Pucamayu y el año pasado nos volvimos a encontrar en Colonia.

Policía: Mencione usted el nombre completo de la persona quien te incitó traer más gasolina para quemar

Ernesto A: El señor Sergio Paco en su condición de Dirigente de la central de Pukamayu.

Con lo que termino leída la presente declaración y firma al pie de la presente en conformidad:

Ernesto A: Quiero hacer conocer yo estaba bien molesto para la Policía y militares de lo que nos gasificó en los bloqueos de Parotani, de alguna manera quería vengarme de ellos y al saber que uno de ellos era militar tome decisión de vengarme y matar, por eso yo confieso mi persona le disparo con salón a los cuatro personas en sus cabezas y al otro Cristian le enterramos vivo en el monte Pico Punta pero ahora me arrepiento de lo que hice, me siento muy mal.