Activistas califican de falsos defensores de la Madre Tierra a Choquehuanca y parlamentarios ganaderos

Los activistas medioambientalistas protestaron en la Plaza Murillo porque supuestamente ya empezaron a lotear los 10 millones de hectáreas quemadas por incendios.

Activistas medioambientalistas del Colectivo Guardianes de la Tierra calificaron este lunes de falsos indígenas y defensores de la Madre Tierra al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, a parlamentarios ganaderos y a quienes enarbolan la representación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“El Vicepresidente está aquí (en este cártel) porque supuestamente nos va a representar COP-16 (Cumbre Mundial de Biodiversidad) para hablar del vivir en armonía con la Madre Tierra. No vivimos bien, no vivimos en armonía y es un falso inca, falso indígena que ha pisoteado el Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo)”, señaló la activista Beerseba Sarzuri.

El colectivo exhibió en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz las fotografías de varios parlamentarios y a quienes se los llamó falsos defensores de la Madre Tierra porque algunos son ganaderos y otros cómplices de un “gobierno depredador”.

En la lista están la senadora arcista Virginia Velasco, el diputado evista Renán Cabezas, los legisladores de Creemos Centa Rek y Fernando Llapis que serían ganaderos; la senadora Cecilia Moyoviri y otros.

Los activistas alertaron que los más de 10 millones de bloques y pastizales incendiados en 2024 serán para los afines al gobierno y para los parlamentarios de oposición y oficialismo ganaderos.

