Al menos cinco sectores dan plazo de 15 días para que Gobierno solucione problemas económicos

Afirman que el plazo de 10 días que puso el presidente Luis Ace para solucionar la crisis económica ya feneció y hasta el momento no hay ningún avance.

Fuente: ANF

Cientos de gremiales, transportistas, carniceros, cocaleros y juntas vecinales se movilizaron este jueves en la ciudad de La Paz y lanzaron un ultimátum de 15 días al Gobierno para que solucione la crisis económica que atraviesa del país.

“Queremos decirle al gobierno central que, si en el término de que le estamos poniendo de 15 días no resuelven los problemas económicos del país, si no hay soluciones para la pobreza y el desempleo, esta va a ser la chispa para que ellos se vayan del gobierno”, advirtió el dirigente vecinal de la urbe paceña, José Paredes.

Cerca de las 08:30 de este jueves diferente sectores se concentraron en al menos cinco puntos de la sede de gobierno, con el fin de llevar a cabo una multitudinaria movilización contra el alza de los precios de productos de la canasta familiar, escasez de dólares y de combustible. La manifestación concluyó en un mitin de protesta donde se establecieron varios puntos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese sentido, el dirigente de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, indicó que desde el viernes comenzarán las medidas de presión de manera escalonada hasta que sus demandas sean atendidas, no descartó que se determinen otras acciones.

“El gobierno no está dando solución a nuestras demandas, desde mañana comenzarán las movilizaciones a nivel nacional de forma escalonada. Nosotros somos claros, no hay dólares no hay ventas y no tenemos cómo mantener a nuestras familias”, afirmó.

Sin embargo, el ejecutivo de la Federación de Transporte Urbano “Chuquiago Marka”, Santos Escalante, fue más drástico y dijo que ese sector acordó dar un plazo de 24 horas para que los convoquen al diálogo con el fin de solucionar la falta de carburantes, advirtieron con ingresar a un paro indefinido.

“El tema del diésel tenía que solucionarse hasta ayer. Ahora, si no se soluciona nos vamos a ver obligados a salir en un paro nacional, que nos convoquen en un término de 24 horas, ese plazo se le da al Gobierno para dialogar”, señaló.

Créditos

Paredes dijo que otra de las conclusiones fue exigir a la Asamblea Legislativa, que en el mismo plazo que se dio al ejecutivo, apruebe los créditos externos que están estancados, caso contrario pedirán el cierre del parlamento por incumplimiento de sus responsabilidades.

“A la Asamblea Legislativa también se dio un plazo de 15 días para que aprueben los créditos que están estancados, no puede ser que sigan con sus peleas internas y no trabajen en beneficio de la población. En caso de que no lo hagan, vamos a exigir el cierre del parlamento”, declaró.

El dirigente recordó que el plazo de 10 días que puso el presidente Luis Ace para solucionar la crisis económica ya feneció y hasta el momento no hay ningún avance, consideró que ese anuncio fue una burla.