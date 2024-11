Alcaldía cruceña advierte con revertir licencias de las rutas a líneas que cobren más de Bs 2 el pasaje

Fuente: Unitel

El vocero de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, consideró que el transporte público a toda costa “quiere imponer una ilegalidad”, que es cobrar más de Bs 2 a mayores, que es el monto regulado. Ante ello, advirtió que se revertirán las licencias de las rutas a las líneas que cobren más de lo establecido, por lo que ya no podrán trabajar.

Este martes, el dirigente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fedectrans), Ronald García, anunció que el sector decidió cobrar Bs 3 la tarifa para mayores desde el sábado 16 de noviembre.

Ante ello, Montenegro indicó que no se permitirá un incremento del pasaje porque el tema aún está en debate con las autoridades y este martes el debate pasó del ejecutivo al legislativo municipal.

En caso de una subida no autorizada, Montenegro insistió que las sanciones irán desde multas económicas hasta el retiro de la licencia de rutas de la línea. “No nos va temblar la mano para revertirle la licencia a estas líneas en caso de incumplimiento (de que cobren más)”, sostuvo el vocero de Santa Cruz de la Sierra.

Además, mencionó que se están analizando qué acciones legales se asumirá contra los micreros por usurpación de funciones porque los que deciden si hay incremento son las autoridades del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Pasos que se deben seguir

Montenegro indicó que lo primero que el sector del transporte público urbano debe hacer es registrar sus unidades en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, para así el municipio tenga un registro de cuántas unidades son y qué tiempo de antigüedad tienen.

En esta línea, sostuvo que como municipio ya no se puede tolerar que existan micros que trabajen en la capital cruceña, pero paguen sus impuestos en otros municipios

Remarcó que el siguiente paso es una evaluación de si corresponde o no un incremento del pasaje. “Mientras no se den estos pasos y no se apruebe una nueva tarifa, los micreros están absolutamente prohibidos de elevar la tarifa”, mencionó.