Amalia Pando anuncia el cierre de Cabildeo Digital, tras la muerte de su hijo José Manuel

“Cabildeo Digital despide a su director y principal editor. Y también se despide de todos ustedes. Sin José Manuel no es posible continuar. Estamos de duelo, con un dolor que seguramente arrastraré todo lo que me queda de vida”, dijo Amalia Pando al comunicar su decisión de cerrar su medio.

Amalia Pando y José Manuel, su hijo, y director de Cabildo Digital. Foto: de su portal

Fuente: ANF / La Paz

La destacada periodista Amalia Pando anunció el cierre de Cabildeo Digital, tras comunicar el sensible fallecimiento de su hijo José Manuel quien era el director y principal editor del medio. “Estamos de duelo, con un dolor que seguramente arrastraré todo lo que me queda de vida”, dijo la comunicadora, profundamente afectada.

“Lo impensado ha ocurrido. Mi hijo ha muerto”, informó la afamada periodista al acompañar un conmovedor texto de despedida a su primogénito, quien murió a causa de un “fulminante y cruel ataque”, que se llevó su vida a los 38 años.

Dijo que se fue a a pesar de la fuerza con la que emprendía todo y con la que “amaba y cuidaba a su maravillosa hija Erika”. “Esa fuerza de la que brotaban los magníficos titulares en el canal que dirigía en YouTube, José Manuel, ha sido la ternura cotidiana que me blindaba de las asperezas del periodismo, y la pasión por las cosas buenas que tiene la vida”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

José Manuel era director y principal editor de Cabildeo Digital, un medio creado por Pando tras la asfixia económica generada a lo largo de los gobiernos del Movimiento al Socialismo, y haber dejado los medios tradicionales como la televisión y la radio.

“Cabildeo Digital despide a su director y principal editor. Y también se despide de todos ustedes. Sin José Manuel no es posible continuar. Estamos de duelo, con un dolor que seguramente arrastraré todo lo que me queda de vida”, dijo Pando al comunicar su decisión de cerrar su medio.

José Manuel y Amalia Pando lograron el engranaje perfecto para sostener Cabildeo Digital a pesar de las adversidades económicas. “Te vi graduarte de ingeniero y después de arquitecto, pero nada me hizo más feliz que verte convertido en un extraordinario periodista, de los que logra millones de seguidores”.

Pando dijo que recordará a su hijo por todo lo que él ha representado en su vida, porque “Él y yo compartimos 38 años, 38 cumpleaños, 38 Navidades, sin duda no habrá mejores”.

“Aun no logro llorar como debería, ni tampoco respirar. Yo también me dejaría ir sino fuera una pequeñita que me tiene atada a la vida. ¡ADIÓS JOSÉ MANUEL! Te sentiré a cada instante, en cada susurro de la naturaleza.

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa expresó su pesar por la noticia: “Con honda pena por la muerte de José Manuel, hijo de Amalia Pando con quien trabajamos juntos por tantos años”, dice el mensaje en su red X.

Por su parte, la expresidente Jeanine Añez también expresó su solidaridad, “No puedo imaginar el tremendo dolor y la tristeza que embargan a la mejor y más comprometida periodista boliviana, Amalia Pando, ante el irreparable fallecimiento de su hijo y gran orgullo, José Manuel, compañero de vida y de trabajo periodístico. Reciba mi sentido pésame, Amalia, y el aliento de seguir adelante por todos los que la necesitamos con su voz aún en el más terrible de los dolores”.

/NVG/

Lea también: Fallece José Manuel, hijo de la periodista Amalia Pando y director del ‘Cabildeo Digital’