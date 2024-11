Amparo Ballivián, precandidata a las elecciones 2025: «Soy una persona pro libre mercado»

Sin dudar y sin tapujos, Amparo Ballivián, precandidata a la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2025, explica que la base de su propuesta económica es el “libre mercado”.

Amparo Ballivián es precandidata a las elecciones de 2025 en entrevista con la ANF. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz.- Sin dudar y sin tapujos, Amparo Ballivián, precandidata a la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2025, explica que la base de su propuesta económica es el “libre mercado”.

“Yo soy una persona que soy pro libre mercado. A mí me gusta el libre mercado”, afirma con firmeza Ballivián en una entrevista con la Agencia de Noticias Fides (ANF), lanza el planteamiento en un contexto de crisis económica en el país y cuando empiezan a perfilarse precandidaturas en la oposición política al Movimiento al Socialismo.

Argumenta que muchos de los problemas actuales se solucionarían -por ejemplo- liberalizando el mercado del dólar, con un tipo de cambio flexible y no fijo; eliminando todas las restricciones para las exportaciones porque son los principales actores que atraen dólares.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para superar el problema de desabastecimiento de combustible plantea la libre importación y rechaza de forma taxativa el monopolio que tiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Esta pasada semana el Gobierno cedió a la libre importación ante la crisis que enfrenta.

Durante casi 20 años, el gobierno de Evo Morales y Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS) se negaron a hablar de “libre mercado”, es más lo “vetaron”, porque según su Modelo Económico Social Comunitario y Productivo el Estado tiene el control de las actividades económicas.

Este modelo identifica cuatro sectores estratégicos para generar excedentes económicos: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. El rubro de los hidrocarburos que llevó al país por nueve años a la mayor bonanza (2006-2014) ahora atraviesa su peor momento, al igual que el modelo, aunque el Gobierno se ha negado a admitirlo.

Amparo Ballivián de rostro nuevo en política, pero con amplia experiencia en la función pública, asegura que tiene la experiencia y capacidad para enfrentar los problemas que aquejan al país, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito político, porque está segura que en Bolivia no hay democracia y es necesaria recuperarla.

Agencia de Noticias Fides (ANF). – Amparo usted es una precandidata para las elecciones 2025, ¿qué le motiva a incursionar en este espacio político que está muy complicado, al igual que la economía?

Amparo Ballivián. – Sí, lo que me motiva es esa complicación, esa crisis que está viviendo el país tanto en la parte de la democracia como en la economía. Yo creo que tengo las aptitudes, la experiencia, la formación para poder solucionar estos desafíos, entonces me siento obligada a retornar a mi país todo lo que me ha dado, porque yo le tengo mucho amor y agradecimiento a Bolivia y a la gente.

Muchas de las cosas que yo he podido hacer son gracias a tener nacionalidad boliviana, ahora tengo en esta etapa de mi vida el deseo de poder contribuir a superar estas crisis, porque estoy convencida que si el MAS vuelve a ganar las elecciones del 2025 se cancela la democracia en Bolivia, va a ser como Venezuela, como Nicaragua o como Cuba, y yo no quiero que eso suceda, yo no quiero un país así para mis hijos y para mis nietos.

ANF. – ¿De qué depende que sea candidata? Con otros actores políticos han empezado a hablar de la llamada unidad disputada ¿a qué se refiere?

Amparo Ballivián. – La palabra unidad se ha puesto de moda en el léxico político todo el mundo habla de unidad, pero hablan de unidad como únanse en torno a mí y eso es deshonesto. La unidad disputada se trata de que entre todos los precandidatos nos disputemos quién tiene el derecho de ser el candidato único y que decida el pueblo, no decidimos nosotros.

Muchas veces se ha hablado de un candidato único de oposición, pero lo que la población entiende generalmente es que los candidatos se reúnen en una sala como ésta y entre ellos discuten (…) y nunca ha dado resultado y no va a dar. Ha sido un fracaso siempre en Bolivia en el pasado y, en otras partes del mundo, yo nunca he visto en algún país del mundo que eso haya dado resultado.

Pero tenemos dos ejemplos recientes de vecinos cercanos en América Latina que han logrado elegir un candidato único de la oposición, el ejemplo de Venezuela que lo ha hecho vía primarias presenciales y el ejemplo de México que lo ha hecho vía encuestas, en ambos casos se ha elegido un candidato único de oposición, ¿por qué no podemos tratar de imitar esos ejemplos exitosos para tener un candidato único de la oposición?

No es cuestión de ir con un frente o un programa único porque eso no sería democrático para el pueblo, le tenemos que presentar opciones de candidatos, de propuestas; y que sea el pueblo el que elija el candidato único de oposición y al que gana todos apoyamos. Si gano yo, yo voy a exigir que me apoyen los demás; si pierdo, yo les prometo a los demás que me bajo y voy a apoyar (al que gane), además sin pedir nada, sin pedir senadores, diputados, ministerios, nada. No les voy a pedir absolutamente nada.

ANF. – ¿Ustedes han planteado un pensamiento liberal o por dónde va su visión?

Amparo Ballivián. – Hay algunas cosas básicas en las cuales todos estamos de acuerdo. Primero, hay que reconstruir la democracia; segundo, hay que enderezar la economía. Si interpreto bien todos estamos de acuerdo que hay que achicar el tamaño del Estado para poder enderezar la economía.

Dicho eso, entre nosotros tenemos varias diferencias, no somos una propuesta homogénea y está bien que sea así, porque el ciudadano tiene que tener opciones y no puede tener un programa único y votar por la linda cara del precandidato (…).

Ha habido una unión de lo que ellos llaman Partido Liberal, está bien, pero todavía no sabemos, por ejemplo, cuáles serán las propuestas de Vicente Cuéllar. La gente sabe cuáles son mis propuestas porque las tengo colgadas en mi sitio web: amparoparabolivia.org, cada semana se amplían a otros temas. Yo estoy súper bien preparada para debatir y para mostrarle al pueblo boliviano qué es lo que propongo para salir de la crisis del dólar, de la crisis de combustibles, de la falta de alimentos. Sobre cada uno de los temas de la economía y sobre la democracia.

Pienso que Bolivia no es un país democrático, Bolivia es un país democrático un día cada cinco años que es el día de las elecciones, pero la elección no es la única característica de una democracia, sino que, entre una elección y otra, no existe independencia de poderes, casi todos los poderes están sometidos al Ejecutivo. ¿Libertad de expresión hay en Bolivia? todos los asedios a los periodistas, el cierre de medios de comunicación, el acoso vía impuestos; eso no es libertad de expresión.

¿(Hay) libertad individual? vayan a preguntarle a (Jeanine) Añez a Luis Fernando Camacho a Marco Antonio Pumari. ¿(Hay) respeto a la propiedad privada? vayan a preguntarles a los agricultores cruceños que les están avasallando sus tierras. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? tenemos que restaurar la democracia en Bolivia que se ha destruido, pero espantosamente durante los últimos 19 años.

ANF. – Amparo, en la hipótesis que usted fuera la candidata ¿cuál sería su propuesta más importante en un contexto en el que faltan de dólares, combustible, no hay recursos, el alza de los precios de la canasta familiar? Parece que la economía es lo que al ciudadano le está empezando a preocupar de manera más contundente.

Amparo Ballivián. – Yo soy una persona que soy pro libre mercado. A mí me gusta el libre mercado. Empecemos por el dólar, hay que liberalizar el mercado del dólar, hay que atraer dólares a la economía boliviana y ¿quiénes traen dólares a la economía boliviana? los exportadores, por lo tanto, hay que eliminar todas las restricciones a la exportación y más bien promover que el país exporte más para que entren más dólares, según los inversores extranjeros hay que promover la inversión extranjera porque ellos traen dólares, traen tecnología, traen mercados, crean empleo y además es absolutamente necesario para restaurar las reservas de gas que las han derrochado durante todo el gobierno del MAS.

Los préstamos de libre disponibilidad de organismos internacionales, yo los he negociado (en el pasado) de ambos lados de la mesa, no te olvides que yo he estado 20 años en el Banco Mundial y he sido negociadora de estos préstamos tanto como funcionaria del banco como funcionaria del gobierno de Bolivia, sé cómo se hace eso.

Creo que el tipo de cambio tiene que ser flexible, lo tiene que determinar el libre mercado, no tiene que haber un tipo de cambio fijo. Bolivia ya ha tenido ese sistema -acuérdense del Bolsín de mediados de los años 80- y ha servido muy bien, ha funcionado muy bien.

En el tema de gasolina, lo mismo, libre importación, que cualquier empresa o ciudadano que quiera importar gasolina o diésel lo puede hacer. ¿Por qué tiene que haber un monopolio en la importación,

ANF. – ¿No más monopolio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales?

Amparo Ballivián. – No más YPFB monopólico. Si quiere importar YPFB (que lo haga), si es que tuviera plata, pero no la tiene. Dejen al privado que importe su propia gasolina y diésel. Eso soluciona el tema de la escasez. Ya verán ellos (empresarios) en qué condiciones importan. Prácticamente todas las soluciones que yo propongo son soluciones de libre mercado.

Incluso en el tema de la informalidad, yo pienso que la informalidad es libre mercado. No creo que haya que combatir a la informalidad como se ha hecho en el pasado con restricciones, multas, con palo; no. Creo que hay que darles incentivos para que la gente poco a poco se vaya formalizando, o sea, menos palo más zanahoria.

Por ejemplo, régimen simplificado que hay en impuestos, ¿por qué no puede haber un régimen simplificado para pensiones, para prestaciones de salud, para adopción de las reglas de la Ley General de Trabajo y así que sean los propios informales lo que paulatinamente se vayan integrando a la economía (…).

ANF. – ¿Usted cree que se reactiva la economía, se generen fuentes de empleo más estables? está bien la informalidad en la perspectiva que plantea, pero no es lo óptimo porque no tienen seguro, entre otros. Mientras la formalidad exige pagar muchos impuestos, hay gente -incluso profesional- que prefiere ser informal.

Amparo Ballivián. – Claro, porque es puro pago y palo (en) Impuestos, ‘que les vamos a hacer auditoría, les vamos a multar, les vamos a cobrar intereses sobre multas’. Hay un video que está circulando de una empresa que inicialmente debía creo que 20.000 bolivianos y después con multas e intereses sobre interés ha terminado debiendo 250.000 bolivianos, no pueden ser, no es así.

Lo que te estoy diciendo es de que si hay un régimen simplificado en Impuestos Internos por qué no puede haber un régimen simplificado para el seguro de salud, para el sistema de pensiones ¿Por qué le tenemos que dar a informal la opción o blanco o negro? La vida no es así, vamos ayudando a la gente que es informal a que ellos se formalicen gradualmente. Eso es lo que les da el libre mercado y les va a permitir contribuir a la economía, al sistema de pensiones, a la recaudación impositiva sin tanto palo con más zanahoria.

ANF. – Amparo, y en lo político, el Movimiento al Socialismo independientemente pueda volver a ser gobierno, porque es una posibilidad no descartada, siempre ha tenido un perfil de opositor negativo ¿Qué piensa usted del MAS en una situación de esa naturaleza?

Amparo Carvajal. – Yo hago una distinción entre los líderes del MAS y los votantes del MAS. No tengo nada contra los votantes del MAS, al contrario, los quiero seducir para que me apoyen, pero los líderes han sido nefastos, corruptos, ineficientes, han despilfarrado la mejor oportunidad que tenía Bolivia de dar un salto, no digamos al nivel de Suiza, pero por lo menos al nivel de Paraguay o a otro nivel y lo han desperdiciado. Lo han tirado al basurero el regalito que recibieron.

Estoy de acuerdo contigo que el MAS puede volver a ganar las elecciones; por eso creo que tenemos que tener un candidato único. No te olvides que en la última elección el 2020 solo hubo dos candidatos opositores: Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, igual la oposición perdió. Por eso tenemos que tener un candidato único, y, no solamente por eso, sino porque si es que ganara un candidato único de oposición, ese candidato debe tener mayoría en el Congreso, porque para poder resolver todas las crisis actuales va a haber que tomar medidas duras y el próximo Presidente o Presidenta -si el pueblo me escoge- tiene que tener una mayoría congresal para adoptar esas medidas.

Estoy esperanzada y estoy trabajando mucho para que haya un candidato único que le gane al MAS en primera vuelta con mayoría congresal y dependiendo de cuántos votantes del MAS se pasen a este candidato incluso se puede soñar en los dos tercios en la Asamblea.

ANF. – Es un sueño bastante ambicioso

Amparo Ballivián. – Sí, pero hay que soñar para poder hacer las cosas. Estoy esperanzada de que surjan líderes del MAS que sean un poco más moderados de lo que ha sido Evo Morales durante tanto tiempo, que hagan una oposición democrática, creo que es legítimo, porque además muchos de los votantes del MAS tienen una aspiración totalmente válida.

No hay que negarle a Evo Morales que el único tema en el cual ha tenido éxito es la inclusión social, y el votante del MAS no quiere que retrocedamos en eso con toda razón del mundo, quiere que se mantenga la inclusión social y que incluso se avance más, es una aspiración muy legítima, pero siempre que se respeten las reglas del juego democrático, no con bloqueos, no con amenazas, no con plazos perentorios aquí a todo el mundo le gusta (exigir): ‘ustedes tienen que hacer esto en los próximos 10 días ustedes van a salir…’ Al final no pasa nada, es hacerse a los machitos.

ANF. – Hay un Estado en el que el ciudadano ya no cree (en las instituciones) desconfía de todo, desconfía del Órgano Legislativo, del Ejecutivo, de la Policía, de la Fiscalía, desconfío del otro. ¿Cuál la propuesta para recuperar la confianza en el Estado y sus instituciones? No se quiere cumplir las leyes, parece un estado de anomia.

Amparo Ballivián: Primero creo que hay que tener una reforma del sistema judicial (es) esencial. Se tiene que cumplir la ley de lo contrario todo lo demás se descalabra. Volvemos al tema de la institucionalidad que destruyó el MAS, hay que restablecer la institucionalidad democrática. Y la reforma del sistema judicial debe ser vía un acuerdo político con todas las fuerzas representadas en el Congreso (Asamblea Legislativa Plurinacional). Tiene que haber un acuerdo político.

Y lo segundo que me parece muy importante para recobrar la confianza de la gente es la transparencia, tenemos que tener una ley de acceso a la información y datos abiertos. Si hay transparencia en todo lo que hace un funcionario público, el ciudadano que es el que recibe esos servicios va a tener más posibilidades de confiar porque se va a conocer lo que se hace.

En este en este momento no se publica información sobre cosas básicas, hasta hace un poco más de un año atrás, el Banco Central publicaba cifras de reservas cada semana, ahora ya no las publican, ¿por qué no las publican? Porque tiene miedo de que la gente diga están bajando las reservas.

Cantidad de información pública, la información que genera el Estado es propiedad de los ciudadanos, tenemos que reclamar que nos rindan cuentas, ¿Dónde está la Contraloría? antes la Contraloría ajustaba las tuercas a las instituciones públicas (…), ahora ha desaparecido. Hay que darle a la gente esos mecanismos para que sea el ciudadano el que fiscalice (…) Así se puede restituir un poco la confianza de la gente.

ANF. – ¿Si ya estaríamos bien cerquita a las elecciones qué les diría a los votantes?

Amparo Ballivián. – Primero les pido que no pidan que entre los candidatos elijan un candidato único, por favor, no lo hagan, apoyen la idea de que sea el pueblo el que elija el candidato único. Segundo exíjanles a todos los perdedores, sea cual sea, que respeten el resultado, tenemos que tener un candidato único fuerte.

Ahora bien, le pido al pueblo que vote por mí, porque tengo experiencia, tengo ganas, tengo la formación académica; he propuesto las soluciones y las he publicado. Tengo una reputación de ser una persona honrada, no es que yo diga que soy honrada (…) otros dicen que yo soy una persona hornada. Y soy una cara nueva en política, qué es lo que la gente quiere.

Creo que tengo los atributos, pero si el pueblo elije a otra persona, está bien, voy a respetar la decisión del pueblo, no solo me voy a bajar porque no voy a contribuir a fragmentar el voto opositor, grábame y repitelo y cóbrenme en el futuro, sino que voy a apoyar al ganador (…) sin pedirle nada, ningún ministerio ni senadores ni diputados, ‘tisgra’.

/NVG/