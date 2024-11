Analista Dunn: Libre importación de combustibles por privados no resolverá la escasez

“Es muy importante entender que las medidas económicas, como la liberación de combustibles, son medidas que se tienen que tomar en el momento preciso. Muchas medidas en el ámbito de la economía solo funcionan si se las toma cuando deben de tomarse y no cuando pasa el tiempo”, sostuvo el analista.

La autorización que dio el Gobierno para que el sector privado pueda importar y comercializar combustibles en el mercado nacional no resolverá los problemas de escasez que se vienen registrando desde semanas pasadas, de acuerdo con la lectura del analista financiero Jaime Dunn.

“Hace un año había la posibilidad de conseguir dólares de una manera mucho más expedita que el día de hoy. Se dice que el problema de la economía es la falta de combustibles y la falta de dólares. Pero en realidad la falta de combustibles es por la falta de dólares. Y la falta de dólares se debe a problemas estructurales de la economía”, dijo Dunn.

En este sentido, consideró que por mucha que se den facilidades a la importación, si no hay acceso a los dólares de manera expedita, la medida no va a funcionar, porque no se dan medidas estructurales para la coyuntura económica como reducir el gasto público que implica una crisis en la balanza de pagos por donde se van las divisas.

Para el analista, la libre importación “no va a solucionar” el problema y hay mucha incertidumbre su efectividad, al igual que remarcó que aunque hubiese alguna provisión de dólares tampoco es una solución total y absoluta al problema, sino que es una medida temporal que no ataca al fondo del problema.