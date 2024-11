Analista energético advierte que la escasez de combustible persistirá y responsabiliza al Gobierno por no dar soluciones

El analista energético Germán Richter habló sobre la situación que atraviesa el país por falta de combustible y responsabilizó al Gobierno por no dar una pronta solución.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno

Germán Richter, analista energético, manifestó este miércoles en una entrevista realizada en Red Uno, sobre la situación que atraviesa el país por falta de combustible, así mismo, responsabilizó de este hecho al Gobierno, por no dar solución a este problema que afecta a gran parte del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La primera solución es que se vaya este Gobierno, y todo lo que representa al socialismo sea anulado, extirpado y expulsado de Bolivia. En la actual situación hay soluciones pero no hay voluntad ni política, ni económica de aplicarla”, manifestó Richter.

Según el analista energético, Esta situación se veía venir, dijo que el Gobierno no tomó acciones en su momento, y señaló que ahora la escasez de combustible continuará.

“Esta situación tan grave no tendrá un cuarto intermedio, estas colas que vemos por la escasez de combustibles va a ser constante, porque no hay previsión, no hay capacidad, por parte del ministro de Hidrocarburos, por parte de personal de yacimientos, por parte del personal de hidrocarburos”, afirmó Richter.

Según Richter, el Gobierno no da una información real respecto a los combustibles, responsabilizando muchas veces a los surtidores, agregó que una de las soluciones es la liberación real, verdadera y sincera, sobre la importación de combustibles.

“Yo diría que son una pandilla, porque todo lo que hacen ellos es engañar y mentir y tergiversan la verdad, nos mienten todos los días”, agregó el analista energético.