Anapo: “Si no hay diésel, no va a haber producción; y si no hay producción, no hay comida”

Fuente: Unitel

“El balance es simple: si no hay diésel, no va a haber producción; y si no hay producción, no hay comida”, señaló el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, respecto a una situación que se viene agudizando con el pasar de los días; la falta de diésel frena en seco las labores agrícolas.

Al igual que en los surtidores de las ciudades, en áreas rurales y zonas productivas se da la misma situación, los productores peregrinan en busca de combustible para sus maquinarias y tienen que hacer fila a la espera de la llegada del combustible.

El problema es que los ciclos agrícolas no esperan y actualmente el sector productivo está con dos momentos clave: la cosecha de invierno que está parada, debido a la falta de combustible no se puede recoger la soya, grano que no solo genera divisas, sino también empleos, insumos para la cadenas productivas y alimento, según Romero.

“No podemos vivir haciendo colas, buscando (combustible) y pagando un sobreprecio por un alimento que lo podemos producir a precios equilibrados dentro de un mercado”, sostuvo el ejecutivo, al cuestionar que no se tomen alternativas para importar combustible, como el mercado brasileño, hacia donde las carreteras están expeditas.

