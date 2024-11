Ante anuncio de emisión de nuevos billetes del BCB, advierten que generaría más inflación

Se tiene previsto que las entregas de nuevos billetes en los cortes de Bs 200, 100, 50, 20 y 10, además de monedas conmemorativas por el Bicentenario de Bolivia, comiencen en el primer semestre de 2025 y culminen a fines de 2026.

Este martes, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que realiza el proceso de adquisición de material monetario, para la reposición gradual de los billetes deteriorados e incorporar innovaciones tecnológicas para ampliar el tiempo de duración y la seguridad.

Al respecto, Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo en la gestión de Evo Morales, cuestionó este anuncio de la adquisición de nuevos billetes en los cortes de Bs 200, 100, 50, 20 y 10, además de monedas conmemorativas por el Bicentenario de Bolivia.

«(Si hay recursos) es una pregunta que solamente (puede responder) el presidente Luis Arce, seguramente, piensa que estamos bien y que en 10 días vamos a resolver y que esto vamos a pagar con tanta facilidad. Me parece grave y complicado que no nos expliquen cuál es la razón. Estoy pidiendo y exigiendo una explicación porqué están emitiendo estos billetes en estas condiciones con esta emisión de 75 millones de dólares que hay que pagar por billetes», dijo Morales en Que No Me Pierda.

Según un comunicado publicado por el ente emisor, debido a su naturaleza particular, estos procesos de contratación tienen un elevado grado de especialización y requieren procedimientos específicos, a través de licitaciones públicas internacionales, demandando de las empresas proponentes el cumplimiento de certificaciones internacionales para la impresión de billetes y acuñación de monedas, así como la definición de aspectos técnicos y logísticos de entrega en diferentes etapas.

«Creo que hay cosas más urgentes, pero, de todas maneras, es necesario que hagan una explicación, pero no como la que han hecho hoy (ayer) en las redes. No explican nada, no explican por qué ha aumentado un 260% de un año a otro; cuando en realidad nunca se licita todos los años y se ha licitado solo el 2014, luego el 2017, luego el 2023 porque el envejecimiento de los billetes es a ese ritmo», agregó Morales.

Las críticas al BCB señalan que la emisión de material monetario se hace sin respaldo con el objetivo de solventar gastos, lo cual podría generar mayor inflación en el país.

«Sin embargo, ahora se da cuenta de que con 200 bolivianos quiere pagar seguramente oro, que necesitan reponer por otro tema que también ya hemos denunciado y bueno, vamos a ver para qué, que nos den una explicación. Yo no estoy diciendo que esté mal hecho o que no se justifique, pero dado que no son transparentes y que todo han retrocedido una resolución anterior etcétera, merecemos una explicación de esta emisión que puede ser fácilmente una emisión inorgánica», complementó la exministra.

De acuerdo con el BCB, una vez que los procesos concluyan, se tiene previsto que las primeras entregas se realicen en el primer semestre de 2025 y culminen a fines de 2026.

«Durante el primer semestre de la gestión 2025 es la previsión que se haga la primera entrega y esto seguirá paulatinamente hasta la gestión 2026. Estamos hablando de una programación de aproximadamente dos años«, informó Sergio Colque, asesor de Política Monetaria del BCB, en Que No Me Pierda.

Según el funcionario se destinará cerca de 50 millones de dólares para este proceso en las próximas dos gestiones, 2025 y 2026.

«Mencionan que la emisión estaría afectando el nivel de la inflación, es absolutamente falso, eso no está sucediendo actualmente y eso también se ha ido explicando a través de diferentes autoridades del gobierno. Los factores que hoy en día están explicando el tema de la inflación son otros; por ejemplo, fenómenos rezagados del efecto climático del Niño, que ha generado un impacto en la oferta de algunos alimentos», complementó.