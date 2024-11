Arce denuncia actitud egoísta y envidiosa del Legislativo por no aprobar créditos para obras

El presidente Luis Arce criticó este sábado la actitud egoísta y envidiosa de la Asamblea Legislativa que “no quiere que el Gobierno haga gestión” y por eso, no aprueba los créditos por más de $us 1.200 millones, varios, paralizados desde la gestión 2023.

Fuente: ABI

“Siempre vamos a tener cuellos de botella, en nuestra Asamblea Legislativa, lamentablemente, que no quiere que hagamos gestión, que no quiere que hagamos obras, que no quiere que avancemos y construyamos el país y por esa actitud vergonzosa, envidiosa, egoísta, mucha gente hoy se perjudica, hermanas y hermanos”, denunció en un acto en el municipio de Yanacahi, donde dio inicio a la construcción de la carretera Unduavi – Chulumani.

Precisamente, la obra es financiada con un crédito de Bs 270 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF, que fue gestionado por el Gobierno nacional.

“Para eso son los créditos. Hay mucha gente que decía, ¿para qué son pues los créditos? ¿Para qué viene el financiamiento externo? Aquí ustedes están viendo en carne propia, hermanas y hermanos, para esto son los créditos, para hacer realidad los sueños de las bolivianas y los bolivianos, de las paceñas y los paceños, de los yungueños. Para hacer obras para el pueblo boliviano, no es para embolsillarse, es para construir y beneficiar al pueblo boliviano”, defendió el presidente.

Arce señaló que con los créditos se pueden ejecutar varias obras, pero éstos están paralizados en la Asamblea Legislativa porque la oposición y los seguidores de Evo Morales no los quieren aprobar.

“No hacemos nada más que interpretar las necesidades, escucharlos y plasmar eso en obras que se tienen que hacer. Nosotros nos vamos, hermanas y hermanos, con la misión cumplida de haber generado los recursos e iniciado la construcción, vendremos a supervisar, vendremos a fiscalizar”, aseguró.

Entre los créditos paralizados en el Legislativo está el de $us 88 millones para la construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi entre los departamentos de Cochabamba y Oruro; el de $us 62 millones para la ampliación de la Red de Mi Teleférico (Línea café); y otro de $us 30 millones para el Parque Lineal La Paz y El Alto.

También están pendientes de aprobación los créditos para la construcción de la Carretera Uyuni – Hito LX (Tramos 1 al 3) por $us 223.420.000; el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase ll por $us 100 millones; el Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable por $us 40 millones; el Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar por $us 150 millones; la implementación de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia por $us 75 millones y el proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial por 118,5 millones, entre otros.

Pese a esa oposición en el Legislativo, el presidente aseguró que el “Gobierno nacional está firme” y que “seguirá trabajando para hacer esas obras que necesita el pueblo boliviano”.

“Vamos a garantizar la estabilidad de nuestra economía nacional y vamos a seguir reconstruyendo el poder popular y la economía nacional”, enfatizó el jefe de Estado.

