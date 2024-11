Arcistas a la espera de que el TSE les entregue la personalidad jurídica del MAS

Surco informó que el Tribunal de Disciplina del MAS designado en el congreso que se realizó en la ciudad de El Alto, evaluará el futuro político de Evo Morales dentro de la estructura partidaria.

La Paz.- Fidel Surco, dirigente del MAS afín al presidente Luis Arce, informó que están a la espera de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) notifique al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que esta de una vez emita la resolución que les otorga la personalidad jurídica al directorio arcista, lo que permitirá ejercer sus funciones de manera oficial.

«Una vez el TSE reconozca este directorio, nuestra dirección se convertirá en la legítima, conforme al mandato del TCP. De ahí podremos asumir nuestras tareas con plena legalidad,» declaró Surco.

El TCP a través de su sala cuarta, canceló la resolución de Ivirgarzama que anulaba la decisión del TSE de no reconocer la directiva del MAS-IPSP liderada por Evo Morales. En ese sentido, reconoce a Grover García, dirigente campesino del ala arcista, como presidente del partido azul.

Surco dijo que la acción primordial del directorio del MAS es la auditoría a los recursos administrados bajo la gestión de Evo Morales. Según Surco, se investigará el destino de aproximadamente 10 millones de bolivianos, que presuntamente habrían sido utilizados para financiar bloqueos de caminos.

«Esto no puede quedar así. Los aportes de los militantes de base no pueden destinarse a fines no autorizados,» afirmó.

Asimismo, informó que el Tribunal de Disciplina del MAS evaluará el futuro político de Evo Morales dentro de la estructura partidaria.