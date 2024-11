Arcistas creen que Evo financia los bloqueos; evistas aseguran que bloqueadores dejan sus chacos por «convicción»

Legisladores de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmaron que el expresidente Evo Morales financia los bloqueo con dinero del narcotráfico; en respuesta, los evistas rechazaron esa afirmación y sostuvieron que los bloqueadores dejaron sus chacos durante 23 días por “convicción” en demanda de soluciones a la crisis económica.

La diputada arcista Gloria Callisaya dijo que no hay duda de que el expresidente Morales es millonario porque aparentemente amasó dinero durante 14 años de Gobierno y actualmente recibe su renta vitalicia de expresidente.

“El señor Evo Morales ha amasado plata, él está financiando todos los días a los bloqueadores con la cocaína que maneja, con el polvo blanco. Entonces, por eso lleva a los bloqueadores de un lado a otro, no son la misma gente del lugar que salen (a bloquear). Hasta en el Vaticano tiene plata guardada junto a la señora (Gabriela) Zapata”, declaró Callisaya a la ANF.

El diputado arcista Andrés Flores coincidió con su colega parlamentaria en que los bloqueadores son financiados con dinero del narcotráfico, aunque no presentaron pruebas de ello. Por ejemplo, financiar a 30 bloqueadores por día estaría costando al menos Bs 3.000, en caso de que se les paguen a Bs 100. Pero no solamente el gasto es ese, también está la comida, coca, refrescos y otras necesidades básicas.

De acuerdo a los parlamentarios, nadie en su sano juicio soportaría 23 días de bloqueo sin generar dinero para mantener a su familia, excepto uno que sea millonario.

Los evistas mantienen 23 días de bloqueo de caminos en defensa del expresidente Morales, acusado de trata y tráfico de personas y estupro; además, el exmandatario exige que no impidan su candidatura para las elecciones del 2025. Aunque los seguidores del líder cocalero dicen que es para que el gobierno resuelva la crisis económica, hecho que se puso en duda por las declaraciones de dirigentes evistas.

El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó para esta jornada 15 puntos de bloqueo, de los cuales 14 se encuentran en Cochabamba y uno en el límite de este departamento con Santa Cruz.

Por su parte, los diputados evistas del MAS Ányelo Céspedes y Pacífico Choque negaron que Morales financie las protestas con plata del narcotráfico. Insistieron en que las personas lo hacen por convicción y en reclamo a la mala situación económica que atraviesa el país.

“Cuando la gente ya está emputada de que no hay gasolina, no hay diésel, no hay dólar y la canasta familiar ha subido, llegan a esta extrema medida de dejar su casa, abandona su trabajo por una lucha de salir a las calles a bloquear”, justificó Céspedes.

Choque también negó financiamiento al bloqueo de caminos e insistió que es porque la gente de la región del Trópico de Cochabamba “ya no tiene nada que llevarse a la boca” y están sobreviviendo con los pocos ganados que tienen.

“Si no tienes recursos para comprar semillas y otros insumos para realizar la producción (del campo), obviamente tienes que sumarte al bloqueo o acatar las decisiones de tus dirigentes para hacerte escuchar, para buscar mejores días”, insistió.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que no quiere pensar que una candidata al Tribunal Supremo de Justicia está financiando los bloqueos. Añadió que las investigaciones determinarán quién realmente pone plata para que continúen los bloqueos.

