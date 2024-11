Asalto cocalero a tres cuarteles enciende alarma internacional

La Cancillería denunció ayer una “escalada desestabilizadora” contra el Gobierno

Fuente: Correo del Sur

La Cancillería boliviana denunció a nivel internacional la toma de tres cuarteles por parte de cocaleros en el trópico de Cochabamba, así como la retención de al menos 200 efectivos militares. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por el aumento de la conflictividad en Bolivia y particularmente la toma de unidades militares en el Chapare por parte de los bloqueadores afines a Evo Morales.

El Gobierno, a través de la Cancillería, emitió un comunicado y denunció este sábado una “escalada desestabilizadora” contra el sistema democrático debido a los bloqueos de carreteras que continúan en el centro del país por parte de los seguidores de Morales.

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que la escalada desestabilizadora en contra del sistema democrático continúa, pese a los esfuerzos y reiteradas convocatorias al diálogo realizadas por el presidente Luis Arce», dice un comunicado.

Los seguidores de Morales mantienen un bloqueo de carreteras y este domingo cumplen 21 días principalmente en Cochabamba.

“El anuncio de un cuarto intermedio en el bloqueo de rutas -que no se va a concretar- y su sustitución por una huelga de hambre solo es un estratagema para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta y para llamar la atención de la comunidad internacional», señala el Ministerio de Relaciones Exteriores.

CUARTELES

En el comunicado, la Cancillería señala que “en la víspera (por el viernes), tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares de estas unidades y apropiándose de armamento de guerra y municiones que se encontraba al interior de los recintos castrenses y que son para uso exclusivo de la institución armada, lo cual, al margen de ser un grave delito, se constituye en una amenaza y un riesgo para toda la población boliviana de imprevisibles consecuencias”.

CIDH

Sobre el tema, el organismo internacional también se pronunció mediante sus redes sociales. La “CIDH manifiesta preocupación ante la agudización de la conflictividad en el país, en particular por reportes sobre la toma de un regimiento militar en Villa Tunari y la retención ilegal de integrantes de las Fuerzas Armadas por parte de civiles”.

Morales y sus seguidores cumplen este sábado 21 días de bloqueo centrado en el departamento de Cochabamba. El viernes 1 de noviembre tomaron tres unidades militares en el Chapare e hicieron rehenes a militares y personal civil de una de las unidades, en un hecho que fue calificado por el presidente, Luis Arce, como «traición de la Patria».

El viernes, los manifestantes tomaron por asalto el Regimiento “Cacique Juan Maraza”, en Villa Tunari, donde hicieron rehenes a militares y personal de Salud; el Regimiento de Infantería RI-31 “Cnl. Epifanio Ríos”, en el Trópico de Cochabamba, y la Base Naval en Puerto Villarroel.

“Llama al Estado a tomar medidas para garantizar la vida de las personas retenidas y atender los puntos de conflictividad, privilegiando el diálogo”, refiere otra parte del pronunciamiento del organismo internacional.

En el trópico de Cochabamba había hermetismo este sábado sobre la situación en los tres cuarteles.

Un dirigente cocalero reveló a CORREO DEL SUR que se lleva a cabo solo una “vigilia” y de manera conjunta con los militares, que un día antes denunciaron en un video haber sido tomados como rehenes.

Presidente Arce: “Estamos más firmes y unidos”

El presidente Luis Arce reafirmó este sábado su compromiso con la defensa de la democracia y la estabilidad social en el país, destacando la unidad y fortaleza del Gobierno para enfrentar los desafíos actuales. Arce subrayó que el respaldo de la población ha sido fundamental en esta misión y agradeció el apoyo constante de diversos sectores de la sociedad.

“Estamos más firmes y unidos para defender la democracia, la paz y la estabilidad social, económica y política de nuestra Patria. Agradecemos todas y cada una de las muestras de respaldo que hemos recibido de nuestra población. Su apoyo ha sido fundamental para mantenernos fuertes», expresó el mandatario.

La declaración de Arce surge en un contexto de tres semanas de bloqueo de caminos en el Trópico de Cochabamba, promovido por el líder cocalero Evo Morales. El Gobierno ha enfatizado la importancia del diálogo y la paz como herramientas para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía y promover el progreso del país.

Piden proteger a periodistas

Este sábado, al término de la tercera semana de bloqueo ‘evista’, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las agresiones a la prensa durante la cobertura. “Urge a las autoridades a proteger a las y los periodistas e investigar los actos de violencia, y llama a civiles en los bloqueos a respetar su labor”, expresó en sus redes sociales.

En lo que va del conflicto, se han registrado más de una veintena de agresiones, las más graves en Parotani, en dos oportunidades, y en Mairana, donde incluso tres periodistas fueron tomados como rehenes. Uno de ellos, Josué Chubé, en el oficio desde 2005, reclamó justicia en Correo del Sur Radio, al recordar casos pasados: “No sé sinceramente si es un saludo a la bandera pedir justicia, pero confiamos todavía”. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Franz Chávez, advirtió a CORREO DEL SUR que “el discurso que acompaña la interrupción de las principales carreteras y la defensa de un líder político de izquierda, tiene un ángulo orientado a silenciar el trabajo independiente de los medios y periodistas”.

Amenazan a radios indígenas

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este sábado que seguidores de Evo Morales amenazaron con cortar la señal de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOS) que se encuentran en el área rural y atentar contra la vida de los reporteros.

“Denunciamos que sectores afines a Evo Morales amenazan con cortar la señal de nuestras Radios de los Pueblos Originarios (RPOS) y atentar contra la vida de nuestros corresponsales, quienes cumplen con la labor de informar al pueblo boliviano”, afirmó en un post en su cuenta de Facebook.

En un audio difundido por las RPOS, una persona no identificada amenaza con tomar las instalaciones de las emisoras de los pueblos originarios e incluso con quemar a los reporteros.

“Tiene que cortarse la emisora y que se vayan esas personas, pero tienen que dejar los equipos, zona alta o zona media es hermanos, siempre está a favor del Gobierno traidor y eso no está bien. Nosotros, como la base, vamos a reaccionar y no sé si a esas personas las agarramos, no sé, le vamos a quemar vivo”, amenaza una voz de varón.

Heladero entre dinamitas y gases

En Parotani, uno de los puntos de bloqueo más significativos establecidos por el ‘evismo’ durante tres semanas, un contingente policial se preparaba para enfrentar a los manifestantes en medio de gases lacrimógenos y explosiones de dinamita.

En esta aglomeración, un hombre vio una oportunidad para vender helados y generar ingresos.

El vendedor comentó que había caminado más de tres horas para llegar a la zona del conflicto con el objetivo de vender sus productos. Al ser entrevistado por un periodista que cubría la situación, expresó su temor por la tensión y los enfrentamientos que se estaban produciendo en el área.

Además, el hombre elogió la labor de los efectivos de la Policía y criticó a los simpatizantes de Evo Morales, a quienes calificó de “abusivos” y acusó de ser los responsables de causar “grandes perjuicios a la población”.

“Me arriesgo así para ganarme la vida”, afirmó mientras un oficial se acercaba para comprarle uno de sus helados, a tan solo 150 metros de la línea que separaba a ambos grupos en Parotani.

Fuente: Correo del Sur