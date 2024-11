Asosur señala que hace seis meses las estaciones están sintiendo la reducción de cupos de combustible

“En los últimos seis meses nosotros ya estamos sintiendo esta reducción”, sostuvo la gerente general de la Asociación de Surtidores (Asosur), Susy Dorado, al referirse a los volúmenes de combustible, incluso sin bloqueos.







Fuente: Unitel

La gerente general de la Asociación de Surtidores (Asosur), Susy Dorado, confirmó que están en emergencia porque denuncia que redujeron los cupos para las estaciones de servicio reguladas, que tiene un solo proveedor, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Detalló que para cubrir la demanda de gasolina que tiene Santa Cruz se necesitan de aproximadamente 3 millones de litros diarios y en la actualidad se redujo a la mitad.

[Foto: Unitel] / La gerente general de la Asociación de Surtidores (Asosur), Susy Dorado, confirmó que están en emergencia

Detalló que en las provincias la demanda mayor es de diésel, carburante que es utilizado especialmente para la producción y del que se demanda 3,5 millones diarios; sin embargo, la entrega actual llega a un millón.

“En los últimos seis meses nosotros ya estamos sintiendo esta reducción. Hace seis meses se está reduciendo poco a poco”, sostuvo al referirse a los volúmenes de combustible que recibe el sector, incluso sin bloqueos.

Dorado indicó que no sabe cuáles son los motivos para esta reducción pues no fueron informados por las autoridades y los bloqueos no se extendieron durante todo este periodo.

El lunes, los productores de la zona rural denunciaron que hace más de una semana no están recibiendo diésel. Dorado reconoció que hay estaciones de servicio que desde hace 10 días no tienen ningún litro programado por lo que hay situaciones en las que todo un pueblo que queda afectado, en especial en la Chiquitania.

Ante el anuncio de YPFB del ingreso de 47 cisternas al país, Dorado indicó que esta cantidad da para abastecer 47 estaciones de servicio, si es que se entrega a cada una 35.000 litros.

Asosur: 500 cisternas para regularizar suministro esta semana

El martes, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, indicó que “hacia el fin de semana” se regularizaría el suministro de combustible en el país. “Se están habilitando caminos para que podamos realizar una logística normal. De esa manera cerca al fin de semana, vamos a comenzar a regularizar lo que es la distribución de combustible”, sostuvo.

Dorado mencionó que para que se cumpla este anuncio se requiere que ingresen alrededor de 500 cisternas desde Argentina, Paraguay o Brasil. “Lo que quiero decir a la población es que estamos recibiendo combustible, pero en bajo volumen”, sostuvo.

.