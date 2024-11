Auto del TCP sobre reelección genera opiniones a favor y en contra, y el principal aludido guarda silencio

El vocal del TSE, Tahuichi Quispe, agregó que la determinación del TCP clarificará el escenario electoral del próximo año y recordó que “sus decisiones son vinculantes y de cumplimiento obligatorio”.

Fuente: Visión 360

El Auto Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la reelección generó este viernes diversas opiniones a favor y en contra, mientras que el principal aludido, el expresidente Evo Morales, guardó silencio.

Esta jornada se conoció el Auto Constitucional 0083/2024 que establece que todas las autoridades electas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial solo podrán ejercer su mandato por dos periodos de manera continua o discontinua, por tanto, Morales está al margen, debido a que él ya ejerció tres mandatos consecutivos.

La exsenadora Adriana Salvatierra, una de las más acérrimas defensoras de Morales, aseveró que la decisión orgánica es continuar impulsando la candidatura de Morales, pese al pronunciamiento del TCP.

“Nuestra decisión orgánica en este momento es continuar con la candidatura del compañero Morales”, dijo Salvatierra, citada por Unitel, cuando fue consultada si se pensaba postular a Andrónico Rodríguez como precandidato presidencial.

El diputado del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López, citado por DTV, calificó de un «juego de intereses» la sentencia del TCP sobre la reelección y consideró que el Gobierno está detrás de esto para inhabilitar a Morales.

“Nada raro que el Ejecutivo también quiera autoprorrogarse», afirmó y aseguró que Morales está habilitado amparado en la Constitución Política del Estado (CPE).

Entre tanto, el diputado del ala “arcista” del MAS, Andrés Flores, indicó: «Con (la) sentencia del TCP no hay más debate sobre (la) candidatura de Evo, está totalmente inhabilitado».

Además, pidió respeto a la determinación del TCP y de una vez dejar los caprichos y la angurria de poder, con referencia a Morales.

El diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, manifestó sobre el tema que de nada le sirvió a Morales el bloqueo de 23 días y sus pocos días de huelga de hambre porque tras la decisión del TCP “nunca más podrá ser candidato a la presidencia».

Una de las principales demandas del bloqueo “evista” precisamente fue que se reconozca al también líder cocalero como candidato del MAS para los comicios de 2025.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recordó que con anterioridad el pueblo en un referendo (2016) ya le dijo No a Morales, y ahora la posición del TCP lo ratifica, por tanto, “Evo Morales no puede ser más, ya está la sentencia, no puede ser más (candidato)”.

No obstante, el principal aludido, el expresidente Morales, esta vez no se pronunció ni por la radio Kawsachum Coca ni por sus redes sociales con sus acostumbrados mensajes.

El último post que subió a su cuenta en Facebook se refiere a los cuatro años de gestión del presidente Luis Arce, que se cumplieron hoy.

Entre tanto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe, manifestó que el Auto Constitucional del TCP será tomado en cuenta a la hora del registro de los candidatos para los comicios del próximo año, porque hace parte de la normativa vigente en el país.

Agregó que la determinación del TCP clarificará el escenario electoral del próximo año y recordó que “sus decisiones son vinculantes y de cumplimiento obligatorio”.

“Estas aguas turbias se van a ir aclarando durante el proceso de la convocatoria a la elección general presidencial, esto empezará el próximo 12 de abril de 2025”, apuntó.

