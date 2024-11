Bad Bunny y los rumores sobre su orientación sexual: ¿Qué hay detrás?

Bad Bunny, el fenómeno musical puertorriqueño, ha vuelto a ser el centro de atención por rumores sobre su orientación sexual. Todo comenzó cuando una imagen de su cuenta oficial de TikTok se viralizó, mostrando su sección de «me gusta» en videos que incluyen a hombres musculosos y provocativos. Este hecho generó un intenso debate en las redes sociales, donde muchos comenzaron a cuestionar sus preferencias sexuales.

Fuente: www.elfarandi.com

A pesar de las especulaciones, Bad Bunny ha dejado claro en varias ocasiones que se identifica como heterosexual. En una entrevista con Los Ángeles Times, afirmó: «Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida, pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres». Sin embargo, su estilo de vida y su apoyo a la comunidad LGBTQIA+ han llevado a algunos a pensar que podría ser más fluido en su sexualidad.

La controversia se intensificó después de que el cantante fuera visto besando a uno de sus bailarines durante una actuación en los MTV VMAs. Este beso, junto con otros momentos públicos que desafían los estereotipos de género, ha contribuido a la confusión sobre su identidad. Muchos fans defienden que no hay nada malo en que Bad Bunny explore su sexualidad sin etiquetas, mientras que otros continúan cuestionando sus elecciones.

