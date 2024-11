Bascopé: “Para declarar Estado de Excepción se debe tener el apoyo de la Asamblea”

El abogado Constitucionalista recomendó al presidente Arce gestionar una mediación internacional para rescatar a las familias que se encuentran sitiadas dentro de la Novena División del Ejército en Villa Tunari.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/QNMP

El abogado Constitucionalista, Williams Bascopé aseguró en QNMP, que dado los hechos de violentos realizados por los movilizados evistas, existen todas las condiciones para que el Gobierno dicte un Estado de excepción, sin embargo, explicó que no solo basta con la resolución firmada por el presidente Luis Arce, sino que también debe está aprobada por la Asamblea Legislativa, conforme lo señala la ley 1341.

“La Constitución le da la posibilidad, lo que sí no le da, y esto es una camisa de fuerza que se han puesto los mismos del MAS, es con esa ley 1341 que, si bien permite el Estado de Excepción en estas situaciones, pero no le permite actuar como debería actuar una fuerza pública. Esta ley está hecha a la medida de los bloqueadores, porque exige que en 24 horas emitido el decreto tiene que ser inmediatamente puesto a conocimiento a la Asamblea, y en 72 horas podrá aprobarlo por una mayoría, si no fuese así, está totalmente prohibido el Estado de Excepción”, explicó el abogado Constitucionalista.

Bascopé también señaló que el artículo 13 de la ley 1341, en su número 1 dice que los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos.

“Los señores del MAS ahora irónicamente están sufriendo la consecuencia de sacar estas leyes (…) para proteger a sus movimientos sociales y ahí están sus movimientos sociales ahora declarados como un estado islámico terrorista que levanta armas, lanza dinamitas, toma rehenes, intercambia rehenes”, resaltó el jurista.

Bascopé indicó que según la Constitución los movilizados evistas, estarían cometiendo delito de traición a la Patria, puesto que el este grupo “ha proclamado a sus autoridades sindicales como las autoridades a las que reconoce. Tienen su propia milicia armada y han tenido y tienen rehenes como esa familia de la novena división, las familias”.

Ante el peligro que corren los militares y las familias que se encuentran sitiados por los movimientos evistas en la Novena División del Ejército en el municipio de Villa Tunari, Bascopé señala que la única solución viable es que el presidente Arce pida ayuda a la comunidad internacional para mediar en el rescate de estas personas.

“El presidente tendría que estar gestionando una mediación internacional para sacar a todos estos ciudadanos de este conflicto. Sería muy bueno, que una comisión internacional llegase al país, para ingresar y sacar a estos ciudadanos pacíficamente. Si se emite un Estado de Excepción, esas familias van a ser la primera carta que se va a jugar Evo Morales haciendo que los amenacen, los hostiguen o les quiten la vida”, manifestó Bascopé.