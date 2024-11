BCB compra cerca de 11 toneladas de oro en lo que va de 2024

El Banco Central de Bolivia (BCB) adquirió cerca de 11 toneladas de oro en lo que va del año en el marco de la Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

“A finales de octubre de este año, habríamos comprado 10.83 toneladas, prácticamente 11 toneladas, es decir, en promedio más de una tonelada mensual”, destacó el presidente del BCB, Edwin Rojas.

Promulgada en mayo de 2023, la Ley 1503 autoriza al BCB la compra de oro del mercado interno para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales Nacionales (RIN) y efectuar operaciones financieras con las Reservas Internacionales en oro en los mercados externos.

Para la compra de oro, el BCB paga en moneda nacional, tomando como base el precio de la cotización internacional del oro.

De acuerdo con Rojas, desde mayo de 2023, el Ente Emisor compró “14.92 toneladas” que permitieron fortalecer las RIN del país.

“Hemos logrado generar procesos que nos han permitido comprar oro de producción nacional de manera permanente, efectuar todo lo que es el acopio de este oro, y por supuesto, posteriormente, hacer la refinación para obtener oro de buena entrega, así se denomina, y que pueda ser monetizado, y pueda ser utilizado, y reforzar las reservas internacionales en materia de pagos”, destacó.

Al 7 de noviembre, las reservas del país sumaron $us 1.970 millones, superior en $us 262 millones respecto a finales de 2023.

Del total, $us 1.914 millones están en oro, “que es más de 22 toneladas”, mientras $us 121 millones están en divisas y $us 40 millones en DEG y Tramo de Reservas.

