Bloqueos dejan afectaciones “irreversibles” y el Gobierno advierte que pérdidas superan los $us 2.100 millones

Hasta el fin de semana, las pérdidas alcanzaban los $us 2.109 millones, a lo que se suman freno a las exportaciones, cierre de empresas y hasta desempleo, según los reportes del sector privado.

Fuente: Unitel

Tuvieron que pasar 24 días para que sectores afines al evismo consideren un cuarto intermedio al bloqueo de carreteras en Bolivia y, pese a señalar ‘razones humanitarias’ para levantar la medida, se advierte una factura que no solo trae consigo pérdidas millonarias, sino también daños irreversibles a la dinámica del aparato productivo nacional, según los reportes que se vienen reflejando en los últimos días.

Según el Viceministerio de Logística y Comercio Interno, la medida extrema impulsada por el evismo, dejó más $us 2.109 millones de pérdidas en los diferentes sectores de la economía, cifra que fue registrada hasta el fin de semana.

A esto se suman otras afectaciones que implican freno a las exportaciones, cierre de empresas y hasta desempleo, principalmente para quienes viven del día a día, según los reportes que se dan desde las diferentes esferas del aparato productivo.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, calificó la situación como un “colapso económico” y un escenario insostenible, que en muchos casos será “irreversible” debido al riesgo de quiebra que hay.

“Hoy Bolivia vive un colapso económico. 11,5 millones de ciudadanos bolivianos ven afectada su economía. 39.000 industrias y 600.000 empleos, en riesgo. 2 millones de microempresarios afectados”, apuntó el dirigente en un balance realizado el lunes.

En Cochabamba, región considerada epicentro de los bloqueos, también se dieron diferentes ejemplos del golpe que significó la paralización de la transitabilidad; los avicultores no podían enviar su producción a occidente, los floristas no pudieron distribuir flores con normalidad para Todos Santos, los bananeros no pudieron cumplir con contratos de exportación o el sector gastronómico no pudo acceder a los insumos para atender a sus comensales.