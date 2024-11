Bloqueos pasan factura a Andrónico Rodríguez y evistas están a punto de perder el Senado

Este martes termina el plazo para la conformación de las directivas en la Cámara de Senadores y Diputados, tomando en cuenta que el 8 de noviembre comienza la última gestión legislativa y se debe convocar a una sesión preparatoria con las nuevas planchas parlamentarias.

El bloqueo de carreteras protagonizado por el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) desde hace 22 días puede pasar factura al senador Andrónico Rodríguez, y poner en riesgo una eventual reelección a la presidente de la Cámara de Senadores. Los opositores afirmaron que no lo respaldarán para una nueva legislatura 2024-2025.

El jefe de bancada del ala evista del MAS, Hilarión Mamani, confirmó a la ANF que en una reunión que se llevó a cabo el 23 de octubre se reeligió a Andrónico Rodríguez para que continúe al frente de la Cámara de Senadores. Esperan que en la sesión preparatoria que se convocó para este miércoles se defina la nueva directiva a la cabeza del legislador que es cercano a Evo Morales.

«Todo se puede esperar de este gobierno traidor, puede ser que quieran asaltar la presidencia de la Cámara de Senadores. Nosotros, en la reunión que hemos tenido hemos reelegido a Andrónico Rodríguez para que sea presidente del Senado en esta nueva gestión legislativa porque ha trabajado de forma consensuada y conjunta», informó.

Sin embargo, la oposición percibe a Rodríguez como una extensión del expresidente Morales, que conjuntamente sus seguidores mantienen un bloqueo de caminos que está asfixiando al departamento de Cochabamba y que tiene consecuencias en el resto de los departamentos, por esa razón no apoyarían su postulación para presidencia de la Cámara Alta.

“Rodrigo Paz no va a votar por Andrónico Rodríguez, en lo personal hay un trato gentil en la Cámara. Penosamente, Andrónico pudo optar por otros caminos y pudo ser diferente, más bien es parte de las marchas, es parte del mismo grupo de los bloqueadores y de los hambreadores del país. Es joven, pone mejor cara y vende otra imagen, pero en el fondo es parte del mismo grupo”, afirmó el senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz.

Este martes termina el plazo para la conformación de las directivas en la Cámara de Senadores y Diputados, tomando en cuenta que el 8 de noviembre comienza la última gestión legislativa y se debe convocar a una sesión preparatoria con las nuevas planchas parlamentarias.

El jueves pasado se realizó la última sesión de la legislatura 2023 – 2024 de la Asamblea Legislativa, cuando Rodríguez se aprestaba a presentar su informe de gestión, los legisladores de oposición le gritaron “bloqueador, bloqueador”, a propósito de la medida de presión que el ala evista impulsa en el Trópico de Cochabamba.

En la misma línea de Paz, la senadora Andrea Barrientos aseguró que la bancada de Comunidad Ciudadana no respaldará la candidatura de Rodríguez ni de otro candidato del MAS porque no cumplieron con la agenda que se suscribió en 2023, cuando apoyaron su reelección.

“Para nosotros no es viable dar el apoyo a nadie del Movimiento al Socialismo, el año pasado se ha generado una agenda que no ha sido cumplida. Nosotros necesitamos darle garantía y certezas al país en el tema económico, electoral, pero sobre todo la garantía de que no va haber ningún tema de desestabilización por intento de sucesión constitucional”, puntualizó.

Arcistas buscan apoyo

Al respecto, la senadora arcista del MAS Virginia Velasco dijo que esa facción partidaria eligió a su colega Rubén Gutiérrez como candidato a la presidencia de la Cámara Alta, dijo que están buscando consensos con las bancadas de oposición para la renovación de la directiva.

“Nosotros hemos elegido a nuestro compañero senador Rubén Gutiérrez para que asuma la presidencia y pueda conducir esta cámara, nosotros queremos que den oportunidad a otros legisladores”, sostuvo.

La bancada del MAS en el Senado está compuesta por 21 legisladores, 7 son del ala arcista y 14 del bloque evista. Comunidad Ciudadana tiene 11 senadores y Creemos tiene 4, haciendo un total de 36. Para reelegirse como presidente, Rodríguez necesitará cinco votos más de los arcistas o de la oposición para contar con 19 votos.

En Diputados

El panorama en la Cámara de Diputados es similar, los arcistas eligieron a Omar Yujra como candidato a la presidencia de esa instancia legislativa y se logró consensuar con otros frentes partidarios, de acuerdo a las declaraciones del jefe de bancada José Luis Flores.

“Nosotros hemos elegido a nuestro compañero Omar Yujra como candidato a la presidencia de diputados y como vicepresidenta a Deysi Choque, no hay ninguna declinación y se han generado los consensos para que pueda conformar la directiva en la sesión preparatoria”, explicó.

En ese contexto, se convocó a la sesión preparatoria para las 14:00 del martes donde se debe elegir al presidente y a la directiva camaral. Sin embargo, el diputado evista Gualberto Arispe anunció que se dará una “sorpresa”.