Desorden en el panorama diplomático. La exembajadora de Bolivia en Italia Sonia Brito lamentó la destitución de tres embajadoras en Europa, que, en su criterio, se trata de una “decisión patriarcal” por parte del Gobierno del presidente Luis Arce.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El director administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores cesó de sus funciones a tres embajadoras: Nardi Suxo (España), Sonia Brito (Italia) y Romina Pérez (Irán). Las misivas fueron enviadas el 4 de noviembre, un día después de difundirse una carta de apoyo al presidente Luis Arce.

La carta fue firmada por 53 embajadores, cónsules y vicecónsules de Bolivia en 30 países, quienes expresaron su “lealtad inquebrantable” al presidente. La misiva no fue firmada por Suxo, Brito ni Pérez.

Otros representantes no firmantes fueron Héctor Arce Zaconeta (embajador ante la OEA), Óscar Vega (embajador ante la UNESCO) y Diego Pary (embajador ante la ONU). Sin embargo, ellos conservaron sus cargos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Brito admitió que la decisión del cese tiene, “sin duda”, un tinte patriarcal. “Todas las estructuras de nuestra sociedad son profundamente patriarcales. Las mujeres jugamos un rol de subordinación”.

“Se ha identificado a tres embajadoras mujeres para decir a todos los demás: ‘cuidado, sino se hace lo que se tiene que hacer, este es el resultado’”, ejemplificó.

De ese modo, aseguró que la decisión deberá ser justificada por la canciller Celinda Sosa o el presidente Arce. “Los otros embajadores darán su versión de por qué no fueron destituidos. Aún no podría yo hablar por ellos”.

“Tengo información de que cesaron a otras personas”, adelantó en la entrevista.

Brito, también representante permanente ante los organismos multilaterales de Naciones Unidas con sede en Roma, reclamó que el Gobierno no tuvo “las formas” correctas de destituir a las autoridades. “No fue la forma de cómo se actuó en cuanto a los derechos laborales. Se han incumplido varios procedimientos”.

“Cuando hay cese de funciones, hay protocolos, procedimientos, proceso de transición y comunicación a los organismos internacionales. No se ha cumplido nada de esto”, detalló.

Lamentó que el personal local de la embajada solo mandó notas a los organismos, indicando el cese de funciones.

Al ser consultada sobre alguna irregularidad, Brito afirmó que no se les ha dado tiempo para hacer sus informes. “Inmediatamente, se nos corta el sistema donde ya no se puede acceder a la información”.

“No tenemos ninguna de las embajadoras, acceso al sistema para hacer los informes”, aseveró.

Respecto a otras razones de las destituciones, Brito aseguró que se debe a que las tres exembajadoras no quisieron firmar la carta de apoyo a Arce. “Simplemente fue a partir de una negativa de no firmar un documento que no contribuía para nada a un proceso de pacificación”.

Develó que solicitó hacer una modificación a la carta, pero se le negó la posibilidad. “Es un documento no consensuado y decidí no firmar. Es esta la situación por la que se ha tomado la decisión”.