Cadex: Si no se siembra hasta el 20 de diciembre no se podrá cumplir con la exportación

“Estamos perdiendo competitividad como país, estamos perdiendo capacidad de generar divisas y son divisas con las que podemos importar combustible”, sostuvo el presidente de la institución

Por Yerko Guevara







El presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, advirtió que si no se ejecuta de manera plena la siembra de verano (que contempla 1,5 millones de hectáreas) no solo se dejará de producir granos y alimentos, sino también no se podrán cumplir con los compromisos de exportación, remarcando que el agro está sobre el filo y tiene hasta el 20 de diciembre para concretar sus labores.

Barriga observó que desde febrero de este año se vienen dando reuniones con el Gobierno para abordar temas relacionados a la falta de disponibilidad de dólares y también por el tema de combustibles, llevando ambos temas a mesas técnicas; sin embargo, aún no hay una solución a estos temas.

“El Gobierno tiene que garantizar el abastecimiento de diésel, el Gobierno tiene que trabajar en todas las cuestiones necesarias para que hayan las divisas, más allá de las divisas que como sector exportador traemos nosotros al país”, apuntó el ejecutivo.

Desde el sector productivo vienen reflejando que los tiempos clave para la siembra son los meses de noviembre y diciembre, pero el déficit de diésel tiene frenadas las labores para el cultivo de granos como la soya, el maíz y el sorgo.

“Si no se culmina la siembra de la campaña de verano hasta el 20 de diciembre, que empiezan las lluvias con mucho más fuerza, perderemos la oportunidad de generar la cantidad de alimentos necesarios para el país hasta octubre del próximo año. Si nosotros cometemos ese error como país, reducimos esa producción, se reducen también nuestras exportaciones”, subrayó Barriga.

El ejecutivo también señaló que hace una semana se enviaron notas a diferentes ministerios del Órgano Ejecutivo que tienen relación con la labor exportadora, declarando una emergencia no solo de Cadex, sino también de otros sectores como el agropecuario y el industrial.

“Estamos perdiendo competitividad como país, estamos perdiendo capacidad de generar divisas y son divisas con las que podemos importar combustible”, lamentó el dirigente de los exportadores cruceños.