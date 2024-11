Cae en más de $us 520 millones la exportación de soya y sus derivados al tercer trimestre del año, según el INE

En lo que respecta al grano de soya la caída significa un 62,6%, mientras que los derivados cayeron un 33,3% en términos de valor. Desde el sector agroindustrial también reportan que no hay materia prima suficiente.

Fuente: Unitel

Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) las exportaciones de soya y sus derivados cayeron en $us 522,4 millones al tercer trimestre de la presente gestión, en un contexto el que el agro urge el abastecimiento de diésel para completar la cosecha de invierno (400.000 hectáreas de soya en total) y cumplir con la siembra de 1,3 millones de hectáreas programadas para la campaña de verano 2024 – 2025.

En lo que respecta a semillas y habas de soya, la caída es del 62,6%, si se toma en cuenta que en la presente gestión solo se exportó por valor de $us 72,1 millones frente a los $us 192,5 millones registrados entre enero y septiembre del año pasado, es decir, hay una caída de $us 120,4 millones.

Mientras que los envíos al exterior de los productos derivados de la soya ascendieron a $us 806,3 millones a septiembre de este año, cifra lejana a los $us 1.208,3 millones del mismo periodo de tiempo de la pasada gestión. Esto significa una disminución de $us 402 millones o variación negativa del 33,3%.

Tomando en cuenta la caída de $us 120,4 millones de granos y los $us 402 millones de derivados, el total asciende a $us 522,4 millones que se dejaron de ingresar en lo que va de año, de acuerdo con el reporte del INE.

Mientras tanto, el sector oleaginoso urge el abastecimiento de diésel comprometido por el Gobierno el fin de semana y espera que se alcance una distribución de hasta 2,7 millones de litros del carburante, tal y como la anunció el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien también sostuvo que se dará prioridad al sector productivo.

Además, el sector soyero viene registrando un año complicado debido a que en la presente gestión se dejaron de producir más de 800.000 toneladas de soya a causa de la sequía, según datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

En días pasados, el presidente de la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, advirtió que la falta de grano de soya implica que no haya materia prima para la agroindustria cruceña, que en diferentes casos ha tenido que paralizar sus operaciones poniendo en peligro la exportación.

“No hay grano para moler, en este momento las industrias están paradas y lo único que están haciendo es abasteciendo el mercado interno, porque tienen los stocks suficientes para hacerlo por el compromiso que tenemos con el Gobierno”, sostuvo Amantegui en entrevista con Canal Rural.