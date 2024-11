En medio de las actividades cotidianas, un muro se desplomó en una unidad educativa de la ciudad de El Alto. Lamentablemente, dos menores de edad, estudiantes del colegio, resultaron afectados por este hecho, que ahora es investigado de oficio por la Policía.

Personal de la Alcaldía y de las fuerzas del orden llegó hasta el lugar. El colegio se encuentra en la zona de San Roque, desde donde se evacuó a los pequeños hasta un centro médico; uno de ellos tiene el diagnóstico más delicado.

“La caída de ese muro, precisamente, ha generado que dos niños sean trasladados a un hospital; donde uno de ellos ya tiene la alta médica y el otro, por las lesiones que tenía, ha sido evacuado inmediatamente ha sido evacuado al Hospital del Niño”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) El Alto, coronel Carlos Ibarra.

MURO

El jefe policial detalló que el niño más afectado tiene el diagnóstico de “fractura expuesta del fémur izquierdo; así como también heridas cortantes en la región de la pierna izquierda”. Esto ameritó que el menor de edad sea sometido a un procedimiento quirúrgico.

“Una vez que se ha tomado conocimiento de este hecho, se está realizando la investigación de oficio, tomando en cuenta que la madre en ese momento no quiso formalizar la denuncia. A raíz de eso es que, de oficio, estamos realizando la presente investigación, poniendo a conocimiento del representante del Ministerio Público”.

Aún no se conocen las causas exactas de la caída de este muro. Personal de la Alcaldía acudió a realizar una evaluación; en inicio se habla de que éste no había sido construido con los parámetros de seguridad. No obstante, la Policía abrió una investigación para determinar con exactitud qué sucedió.