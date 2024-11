Cainco: Si no hay diésel para la siembra “habrá una crisis alimentaria en el país”

“Estamos a menos de 20 días de que se termine la época para la siembra de verano y si no podemos sembrar, habrá una crisis alimentaria en el país”, dijo Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco.

Fuente: Unitel

Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, advirtió sobre posibles consecuencias negativas que sufriría el sector productivo si no se logra cumplir con el calendario de siembra, esto ante la intermitencia que se tiene en la distribución de diésel, un combustible vital para completar las tareas agrícolas.

Según Antelo, si no se logra completar la siembra de verano se puede tener una “crisis alimentaria” que puede afectar no solo al consumo interno sino que por lógica no habrían los excedentes para exportar lo que supone menos divisas para el país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estamos a menos de 20 días de que se termine la época para la siembra de verano y si no podemos sembrar, habrá una crisis alimentaria en el país, no sólo para el consumo interno, para las exportaciones, menos divisas y ahí vamos a tener que empezar a discutir algo mucho más severo que es un rescate económico”, señaló este lunes en entrevista con La Revista de UNITEL.