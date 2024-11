Candidato que rompa el ‘statu quo’ será presidente, aseguró el estratega político Antonio Sola

Según el estratega político, el próximo presidente de Bolivia podría ser alguien fuera del sistema tradicional.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El estratega político Antonio Sola, en una reciente entrevista con el programa QNMP, destacó que las próximas elecciones presidenciales en Bolivia podrían dar paso a un candidato que rompa con el ‘statu quo’ del sistema político tradicional.

Según Sola, la elección no será ideológica, sino que se centrará en la capacidad de los candidatos para resolver los problemas urgentes de la población.

“Aquí en Bolivia la elección no va a ser en mucho tiempo ideológica, va a ser ¿quién me puede resolver los problemas que hoy son acuciantes en mi vida? Y que nadie en este oficialismo me está resolviendo”, indicó Sola, haciendo referencia a la crisis que se vive en el país.

En cuanto a las opciones que se perfilan para las elecciones, Sola señaló que, por un lado, ya se conoce quiénes son los representantes del oficialismo, mientras que, la oposición se caracteriza por una «gama amplia» de candidatos que provienen del sistema tradicional.

A pesar de ello, no augura una unidad opositora fácil: “La unidad sería lo más sencillo, cómodo y barato, pero va a ser difícil que se produzca. Vamos a ver si hay algún tipo de unidad que permita que las fuerzas opositoras se unan para derrotar al oficialismo”, explicó.

Sin embargo, Sola destacó que si no se logra una coalición opositora sólida, existe la posibilidad de que surja un candidato que provenga «fuera del sistema». En este sentido, mencionó que figuras como empresarios, deportistas, cantantes o incluso youtubers podrían ser los encargados de desestabilizar el panorama electoral tradicional.

El estratega también nombró a varios personajes políticos que han participado en otros procesos electorales, como Samuel Doria Medina, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Carlos Mesa y el ciudadano coreano-boliviano Chin Hyun Chung, quienes, según Sola, podrían ser los encargados de romper con el ‘statu quo’ si logran movilizar a las bases ciudadanas en un escenario electoral complicado.

“Un candidato que rompa lo tradicional podría venir fuera del sistema”, reiteró Sola, dejando abierta la posibilidad de un cambio radical en el panorama político del país.