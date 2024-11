Candidatos a las judiciales hacen campaña en redes sociales y escapa al control del TSE

Diversas formas usan los candidatos a magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para hacer campaña en redes sociales, vulnerando la norma que aprobó el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE).

La campaña que hacen los candidatos a magistrados en las redes sociales. Foto: ANF

Fuente: ANF / La Paz

Una papeleta electoral con una mano marcando su opción y seguido de un video institucional, es el material audiovisual que difundió el candidato al Consejo de la Magistratura Isidro Limachi Aguilar en su cuenta de Tik Tok @isidro.limachi1, pidiendo el voto de la población. Esta y otras formas usan los candidatos a magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para hacer campaña en redes sociales, vulnerando la norma que aprobó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La ANF revisó las cuentas de Facebook y Tik Tok de 127 postulantes hasta el 30 de octubre, cuando el TCP aún no había emitido la sentencia constitucional 770/2024 que declaró desierta la elección para el Tribunal Supremo de Justicia en Pando y Beni; entre tanto, para el Tribunal Constitucional se suspendió en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Inicialmente, La Asamblea Legislativa envió una lista con 139 preseleccionados, pero 12 de ellos renunciaron a sus candidaturas por diferentes razones.

Al respecto, el vocal del Órgano Electoral Tahuichi Tahuichi, en entrevista con este medio, recordó que los candidatos a magistrados no pueden hacer campaña, solicitar voto de apoyo o realizar opiniones contra el resto de los postulantes y otros elementos que están enmarcados en la normativa electoral.

“Las reglas de juego determinan que los candidatos no pueden hacer campaña, no pueden solicitar el voto no pueden emitir opiniones contrarias contra sus colegas o candidatos. Este proceso de monitoreo está a cargo del Sifde y de los tribunales electorales departamentales, se está monitoreando para evitar que cualquier candidato incurra en estas prohibiciones, en caso que lo hagan serán sancionados con la inhabilitación”, explicó.

El postulante al TSJ Orlando Rojas entregó calendarios de pared y de bolsillo en el cruce de Villas, en La Paz. Foto: ANF

Sin embargo, los candidatos han irrumpido en las redes sociales con mensajes de diversa índole, algunos haciendo campaña directamente desde sus cuentas, otros usando a terceras personas para visibilizar su imagen, algunos incluso realizan reuniones, talleres, ofrecen atención jurídica gratuita, entre otras características.

Es el caso de la cuenta de tik tok @amigos.de.miraeal y facebook “Amigos de Mirael” haciendo alusión al candidato Mirael Salguero Palma para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Santa Cruz, se difundió un video institucional realizado por el TSE al que se le incorporó una imagen marcando la casilla del postulante.

De acuerdo al calendario electoral, desde el 17 de octubre hasta el 27 de noviembre el Órgano Electoral llevará a cabo la difusión de méritos de los postulantes, tal como establece el artículo de 80 de la Ley 026 de Régimen Electoral.

Incluso, durante el ampliado de la Central Única de Trabajadores Campesinos en Oropeza, en el departamento de Chuquisaca, los postulantes entregaron afiches, calendarios y bolsas con hojas de coca con sus imágenes y un resumen de su trayectoria.

Los candidatos repartieron bolsas con hojas de coca con sus imágenes. Foto: RRSS

A pesar de estar prohibido hay una “campaña” descontrolada

Cómo si se tratase de una campaña política, los postulantes a altas autoridades del Órgano Judicial utilizan colores, prendas de vestir que los distinguen del resto de los contrincantes, frases o lemas e incluso logos. A eso se suma la entrega de folletos, llaveros, almanaques, canastones y otro tipo de materiales con la imagen y trayectoria de los mismos.

De acuerdo a la revisión de este medio, la mayoría de las cuentas de Facebook y Tik Tok se crearon el 15 de agosto, la mayor parte fueron abiertas bajo el denominativo de figura pública. En algunos casos existen más de cinco perfiles que difunden los méritos y las actividades de los preseleccionados.

Una de las publicaciones que hizo la aspirante al TCP Juana Maturano en sus redes sociales. Foto: RRSS

A la vez, se pudo identificar que sostienen reuniones con organizaciones sociales, sindicales, visitaron casas de acogida de niños, participaron en actividades sociales en el área rural, imparten talleres, conversatorios. Otro de los elementos que llamó a la curiosidad es que instalaron puntos de atención médica, asesoramiento jurídico gratuito, incluso apoyaron en la venta de pizzas.

Por ejemplo, Israel Campero, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de La Paz tiene cuatro perfiles en ambas redes sociales, aunque no llevan su nombre, sino que tiene otros denominativos: “Los amigos de Israel”, “La Constitución nuestro norte”, “El guardián de la Constitución” y “En defensa de la Constitución” que difunden su contenido.

Incluso existe una botarga con la imagen del postulante que asiste a las actividades públicas que realizan los seguidores del exvocal, sostuvo reuniones con organizaciones sociales y visitó a las vendedoras del mercado El Tejar y Camacho. También aceptó una entrevista en un medio radial donde comentó sobre un tema constitucional con un alto componente político.

Perfil de una de las cuentas que difunde las actividades del candidato Israel Campero. Foto: Captura

La postulante al TCP por Chuquisaca Juana Maturano, hermana de la diputada del MAS Josefina Maturano y el delegado presidencial para el bicentenario Martín Maturano, es muy activa en redes sociales y existen seis perfiles que difunde sus actividades. El 24 de septiembre, Día de las Personas Privadas de Libertad recibió un reconocimiento en esa región.

El postulante al TSJ por Potosí Marvin Molina, expresidente del Consejo de la Magistratura entregó llaveros son su imagen y visitó una casa de acogida de menores de edad en esa región donde entregó juguetes a los infantes y otro tipo de elementos, el video fue difundido en sus redes sociales. Incluso la agrupación “Las Conquistadoras” le mandan un saludo “K’acha Runa de Potosí”.

A la vez, a nombre de la postulante al Consejo de la Magistratura Patricia Castillo Siles se instaló un punto de atención médica en una comunidad del área rural, donde repartieron calendarios de pared y de bolsillo con la imagen de la postulante.

De la misma forma, el postulante a esa misma instancia judicial Ramiro Canedo Chávez entregó canastones a las personas con discapacidad y a los pobladores de la localidad de Sabaya, del departamento de Oruro.

En ese sentido, el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz Sabino Chávez aclaró que los candidatos deben cumplir con las disposiciones que se encuentran en el Reglamento de Difusión de Méritos e Información para las elecciones judiciales, el cual establece que no pueden realizar ningún tipo de campaña ni participar en manifestaciones públicas.

“No pueden realizar actos de concentración, manifestaciones públicas, no pueden distribuir volantes o afiches, no pueden hacer ningún tipo de acto público que se entiende como campaña. Tampoco pueden acudir a los medios de comunicación y expresar formal y públicamente que voten por él”, puntualizó.

Componen canciones

Otro de los elementos de la campaña fue el uso de canciones en diferentes ritmos, uno de ellos fue en favor del candidato Mirael Salguero Palma que fue difundido en Tik tok y Facebook, en ese mismo plano se encuentra el candidato al Consejo de la Magistratura Ramiro Canedo.

También se compuso una canción para la postulante al Tribunal Agroambiental Fabiola Arcani. “Ella es Fabiola, viene a trabajar con el pueblo y el campo viene a mejorar. De corazón honesto de entrega total, su misión es servir con amor y lealtad”

También recurren a Inteligencia Artificial

Los postulantes no se quedaron atrás en el uso de la tecnología, Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes aspirante al TSJ por el departamento de La Paz usó Inteligencia Artificial para elaborar un video con relación a la historia sobre la fundación de La Paz.

A la vez, el candidato tiene cinco cuentas en Facebook y Tik tok donde publica todas sus actividades proselitistas desde visitar unidades educativas en el área rural y repartir comida a las personas en situación de vulnerabilidad. Incluso impartió capacitaciones a la federación de choferes y talleres sobre derecho de manera gratuita.

Los inactivos en redes

Por otra parte, también se debe destacar que existen al menos una decena de postulantes que no difunden ningún tipo de actividad en sus redes sociales o de manera pública, entre ellos se encuentra Patricia Bohórquez postulante al TSJ, por Chuquisaca; Rosmery Ruiz Martínez por Tarija, además de otros.

Las elecciones se realizarán de forma parcial el 15 de diciembre para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental. En el caso del TCP será en La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí; en el TSJ en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Oruro y Potosí.

A continuación, se muestra la base de datos sobre las cuentas en redes sociales de los 127 postulantes, incluyendo aquellos que ya no participarán en las justas electorales debido a la sentencia 0770/2024 del TCP y la decisión del TSE de acatar esa disposición.