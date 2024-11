Cara Delevingne confesó que se fue a vivir con Taylor Swift tras una ruptura amorosa: “Fue una experiencia loca”

Cara Delevingne reveló en una reciente entrevista que, después de atravesar una difícil ruptura amorosa, tuvo la oportunidad de mudarse con su amiga cercana Taylor Swift.

La modelo y actriz, de 32 años, compartió detalles de esa experiencia con la comediante Nikki Glaser en una charla publicada el 21 de noviembre de 2024 para Interview Magazine. Durante la conversación, Delevingne describió cómo su amistad con la cantante de “Blank Space” se fortaleció mientras vivían juntas.

“Estaba pasando por una ruptura realmente horrible, y ella me dejó vivir con ella en su casa”, comenzó Delevingne, quien actualmente está en una relación con la cantante Minke. Esta mudanza temporal ocurrió en un momento de vulnerabilidad para la actriz, quien agradeció el apoyo incondicional de Swift.

La diferencia entre las personalidades de Swift y la modelo salió a relucir en la convivencia (REUTERS/Isabel Infantes) La diferencia entre las personalidades de Swift y la modelo salió a relucir en la convivencia (REUTERS/Isabel Infantes)

Delevingne continuó explicando que, aunque se cuidan mutuamente, sus personalidades contrastantes hicieron de esa convivencia una experiencia bastante única y, según ella, algo “loca”.

“Somos personas muy diferentes. Ella es muy hogareña, porque me cuidó muy bien, pero nos metimos en algunos problemas… No, no problemas, pero definitivamente la llevé por una especie de viaje salvaje”, relató Delevingne. “Solo lograr que se sonrojara era genial”, agregó.

El sentido del humor de Taylor Swift

La charla también tocó un tema que despertó la curiosidad de los fans: ¿sería posible ver a Taylor Swift como blanco de un “roast”? En el contexto de un programa de comedia, un “roast” es un evento en el que los participantes se burlan de una persona, generalmente con cariño.

Glaser, quien recientemente presentó elNetflix Roast de Tom Brady, explicó lo que sentiría al ver a Swift al centro de una de estas bromas.

La entrevista también abordó la posibilidad de ver a Taylor Swift en un «roast», un evento en el que las personas se burlan de manera cómica de alguien. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) La entrevista también abordó la posibilidad de ver a Taylor Swift en un «roast», un evento en el que las personas se burlan de manera cómica de alguien. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

“Como Swiftie, me encantaría ver un roast de Taylor Swift”, dijo Glaser a Delevingne durante la entrevista. “Pero en realidad no lo haría, porque me enojaría si alguien fuera realmente cruel con ella”.

Delevingne, por su parte explicó que la cantante es muy ingeniosa en ese tipo de bromas. “Lo que pasa con Taylor es que he visto cómo hace un discurso en una boda antes, ¡y fue un roast!”, relató.

“Es una de las personas más divertidas y más inteligentes que conozco”, señaló Delevingne. “Cualquiera podría hacerle un roast fácilmente, pero al mismo tiempo, ella podría destrozar a cualquiera en segundos”.

El vínculo entre Cara Delevingne y Taylor Swift no es reciente. Ambas celebridades han sido amigas cercanas durante varios años. En 2014, Delevingne formó parte del famoso “squad” de Swift y apareció en el videoclip de la canción “Bad Blood”. Desde entonces, la relación entre ambas se ha mantenido fuerte, con muestras públicas de su amistad.

Cara Delevingne y Taylor Swift han conservado su amistad por una década (Foto AP/Nick Wass) Cara Delevingne y Taylor Swift han conservado su amistad por una década (Foto AP/Nick Wass)

En 2023, Delevingne mostró su apoyo incondicional a la cantante al asistir a su concierto en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, como parte de la gira Eras Tour. Por su parte, Swift viajó hasta Londres para ver a Delevingne en su papel de Sally Bowles en la exitosa producción de Cabaret en el West End.

La modelo también respalda el romance de Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. “Estoy tan, tan feliz por ella. Siempre estoy apoyando a mi chica”. También agregó que, a pesar de las diferencias entre Kelce y Swift, la pareja tiene algo único: “Definitivamente hay algo muy diferente en ellos”.

Taylor Swift posó con la bebé de Chariah Gordon, pareja del jugador Mecole Hardman Jr (Captura: Instagram/@Chariah)

Además de las anécdotas divertidas y el apoyo emocional que Taylor Swift le brindó a Delevingne, la cantautora recientemente dio otra muestra de generosidad. Mientras estaba de gira por Europa, Swift envió un regalo para la hija de Chariah Gordon, prometida de Mecole Hardman Jr. de los Kansas City Chiefs.

Gordon, quien se ha hecho amiga de Swift, expresó su gratitud en una entrevista con Glamour: “Es una chica muy dulce y sencilla. Olvidé que era Taylor Swift, porque me hace sentir como si fuera una amiga más, no actúa como una superestrella”.