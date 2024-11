Carlos Mesa: “Las Elecciones Generales 2025 están en riesgo”

El líder de Comunidad Ciudadana negó alianza con Evo Morales, y recordó que, él fue víctima del fraude realizado por el exmandatario en 2019.

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, advirtió en QNMP, que las elecciones generales de 2025 están en riesgo si se continúa aceptando la ilegalidad de los magistrados ‘autoporrogados’, además rechazó las acusaciones de que exista una alianza con el ala evista, pues recordó que fue Evo Morales, quien impidió que él asuma como presidente en las elecciones del 2019.

“Si se continúa aceptando la ilegalidad de los autoprorrogados ponemos en riesgo las elecciones de 2025, que ya tiene el riesgo de una crisis económica, y una situación social explosiva potencial en el país”, afirmó Mesa.

Según el líder de CC, el gran peligro con las elecciones del 2025 tiene que ver con las disposiciones del Tribunal Constitucional.

“El gran peligro con las elecciones de 2025, tiene que ver con el riesgo de que este Tribunal que es una dictadura jurídica se establezca en la lógica de los intereses del Gobierno de Luis Arce o de cualquiera de los protagonistas que lo apañan, en este caso el oficialismo, para bloquear la elección, postergarla, prolongarla o establecer modificaciones en el comportamiento, la acción y las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, para anular candidaturas y establecer normas arbitrarias que bloqueen las posibilidades de quienes son candidatos de oposición al Gobierno. Puede pasar cualquier cosa”, explicó Mesa.

El líder de CC, dio su apoyo a la promulgación de la Ley 075 que dispone el cese de funciones de los magistrados, sin embargo, aclaró esta no se debe a intereses con el bloque evista.

“No apoyamos a una Ley, a una presidencia o a una persona en particular, nosotros defendemos lo que propusimos, cuando inmediatamente conocimos la decisión de los autoprorrogados. Comunidad Ciudadana presentó el proyecto de ley 075 en diciembre de 2023 y la defendemos, no por quien la promulga sino porque creemos que hay un Estado de derecho que hay que respetar”, aclaró Mesa.

En este sentido, Mesa rechazó las voces que hablan de una alianza con el evismo que cometió contra su persona un ‘fraude monumental por el cual fue enjuiciado’.

“Yo no me olvido del fraude del que fui víctima, el cual fue protagonizado por Evo Morales”, recordó Mesa quien también rechazó que ese esté promoviendo la candidatura de Morales pues existe tres razones por las que no podría ser candidato.

“El señor Evo Morales está inhabilitado por el Referéndum del 21 F (…), la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la sentencia 10/10 del año 2023 del Tribunal Constitucional cuando era legal”, concluyó Mesa.