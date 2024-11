Carlos Mesa se perfila como “facilitador” de la oposición de cara a las elecciones 2025

El diputado Aliaga rememoró que Mesa es parte de la historia, que en 2019 pudo ser presidente electo, pero que las circunstancias políticas lo impidieron, ese año se denunció un fraude electoral atribuido al MAS y las elecciones fueron anuladas en Bolivia

Carlos Mesa. Foto: CC

Fuente: ANF / La Paz

El jefe de la alianza de Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, “será un gran facilitador” del diálogo entre la oposición de cara a las elecciones generales de 2025, sostuvo el diputado de esa bancada Gustavo Aliaga.

“Él (Carlos Mesa) hizo un mensaje y dijo algo así, ‘aunque de un paso atrás, yo seguiré siendo un facilitador’. Él quiere facilitar, es parte de este proceso”, sostuvo Aliaga al hablar sobre el futuro de Comunidad Ciudadana que no logró consolidarse como una organización o partido político.

El legislador cree que será “un gran facilitador” del diálogo entre los opositores, que han empezado a visualizarse en sus aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones generales, que se realizarán en agosto de 2025.

Explicó que no fue posible lograr la formación de una organización política por factores económicos, “tiene un costo, no es que es barato, se calcula en 3 o 4 dólares a 120.000 personas que se tiene que llegar (para inscribirla), no había cabeza como para llenar libros”, sostuvo Aliaga en declaraciones a la ANF.

Sin embargo, el diputado Miguel Roca, disidente de CC y crítico al ‘mesismo’, dijo que Mesa se declaró “dueño absoluto de la alianza y de todas las decisiones, prefirió conformarse con esa opción cómoda de ser dueño de la alianza y renunció a liderar la alianza a liderar un movimiento, y ser un partido”, observó.

Comunidad Ciudadana es una alianza de varias organizaciones políticas pequeñas, participó en las elecciones de 2020 con la sigla del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) con la que también formó una alianza que durará hasta el 2025.

Aliaga rememoró que Mesa es parte de la historia, que en 2019 pudo ser presidente electo, pero que las circunstancias políticas lo impidieron, ese año se denunció un fraude electoral atribuido al Movimiento al Socialismo (MAS) y las elecciones fueron anuladas.

En 2020, volvió a postular y logró el segundo lugar después del MAS, obtuvo una bancada nada despreciable en la Cámara de Diputados, pero durante el desarrollo del periodo legislativo, al menos 16 diputados se alejaron de Mesa, ahora son los “disidentes”. En la etapa preelectoral muchos juegan sus cartas para apoyar a futuros precandidatos, es así que varios se fueron con Manfred Reyes Villa, otros como Roca impulsan la corriente de la “oposición disputada”.