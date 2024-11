Carniceros de La Paz se suman al paro indefinido este miércoles, exigen suspender exportaciones

La Federación Departamental de Carniceros (Fedecar) de La Paz se sumará este miércoles al paro indefinido convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia

La mayoría de los puestos de venta de carne de cerdo en la calle Incachaca estaban cerrados. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz. – La Federación Departamental de Carniceros (Fedecar) de La Paz se sumará este miércoles al paro indefinido convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), exigiendo que se suspenda la exportación y por el incremento del kilo gancho de carne.

“Desde ayer nuestros compañeros de Santa Cruz, Cochabamba y de otras regiones del país han ingresado en el paro indefinido, nosotros nos estamos sumando al paro desde el miércoles y también se van a llevar a cabo otras medidas de presión”, informó el secretario ejecutivo de Fedecar, Jorge Choque.

En un ampliado, la dirigencia de Contracabol convocó a un paro indefinido a partir del lunes 18 de noviembre como una medida de protesta en contra del alza del precio del kilo gancho de carne, que afecta a los comerciantes y consumidores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Exigen al Gobierno que se restrinja la exportación del producto, reforzar los controles en las fronteras ante la salida de ganado vivo, además rechazaron el incremento del precio del kilo gancho de carne por parte de los ganaderos.

Indicó que los ganaderos de Santa Cruz les entregan el kilo gancho de carne hasta en Bs 34, en algunas ocasiones ese precio se incrementa. Cuestionó que continúen usando el argumento de que fueron afectados por el bloqueo de caminos que se registró anteriormente.

“El kilo gancho de carne nos están entregando hasta en 34 bolivianos y de ese precio no baja, hay días que llega carne de mejor calidad y sobrepasa ese precio. Al momento las carreteras no están bloqueadas y el precio no baja, entonces, esa es nuestra preocupación”, añadió.

Este medio evidenció que las carnicerías en el mercado Rodríguez estaban vacías y las comerciantes de carne de cerdo en la calle Incachaca, en la Garita de Lima, cerraron sus puestos y pusieron carteles respaldando la medida de protesta.

/EUA/nvg/