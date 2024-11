Cerca del 80% del sector industrial de Cochabamba trabaja “a media máquina” debido a la falta de diésel

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) asegura que muchas empresas están paradas, mientras que otras usan sus reservas de combustible para poder trabajar

Elio Mamani







Fuente: Unitel

El sector industrial continúa atravesando momentos complicados para la producción, en este momento, el 80% de las industrias de Cochabamba trabajan a media máquina por la falta de diésel.

“En relación a las industrias, cerca del 80% de nuestras industrias necesitan el día a día diésel para funcionar, entonces, algunas están funcionando con reservas, algunas están paradas porque no están obteniendo el diésel necesario”, manifestó Amilkar Rocha, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).

[Foto: UNITEL] / Sector industrial

Afirman que atraviesan momentos difíciles, primero, con los 24 días de bloqueo que dejó una pérdida económica de 400 millones de bolivianos para el sector productivo, ahora, con la falta de diésel en todo el país.

“Nuestras industrias no tienen diésel para producir, nuestras propias industrias necesitan diésel, muchas industrias trabajan de esa forma y obviamente afecta mucho el transporte porque el proceso de exportación, el proceso de importación se hace a través de los camiones de transporte pesado que funcionan con diésel”, aclaró.

Sin embargo, ante la determinación que están asumiendo algunos transportistas debido a la escasez de combustible, desde el ICAM les sugieren que no bloqueen las vías, ya esa medida de presión solo agravará más la situación económica del país.

“Le pedimos a la gente del transporte que tenga paciencia, que no bloquee, le pedimos que no hagamos lo que hemos criticado, no bloqueemos nuestras avenidas, yo sé que están cansados, pero tengamos un poco más de paciencia”, indicó.

La escasez de diésel ha dejado interminables filas de vehículos en inmediaciones de las estaciones de servicio de todo el país desde hace ya varias semanas.