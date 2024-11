Chávez califica de “ficción” que el Gobierno resuelva en 10 días la inflación y escasez de carburantes

Sobre la inflación, Chávez dijo que es un fenómeno más complejo que no se detendrá por diferentes factores. Inicialmente, la devaluación se produjo de facto, el dólar en el mercado paralelo se encuentra más de Bs 10,5 y no al cambio oficial.

Fuente: ANF

Ante el anuncio del presidente Luis Arce de normalizar la provisión de carburantes y reducir los precios de los productos de la canasta familiar en 10 días, el economista Gonzalo Chávez calificó el compromiso como una “ficción propagandística” porque se debe resolver el problema estructural que es la falta de dólares.

“Es una ‘ficción propagandística’ decir que la inflación, que la escasez de diésel y gasolina se acabará en 10 días. La razón es muy sencilla, no llueve dólares, el país no tiene dólares y las fuentes de dólares son muy pequeñas”, afirmó.

Durante los actos por la efemérides de Potosí, el presidente Luis Arce anunció que en un plazo de 10 días, a partir del miércoles, se normalizará la provisión de gasolina y diésel, además de la disminución de los precios de los productos de la canasta familiar.

Chávez dijo que las fuentes de ingreso de divisas al país son pequeñas y no mejorarán. Por ejemplo, las exportaciones no se incrementarán debido a los últimos conflictos sociales y políticos que se registraron en el país. No existe inversión extranjera, los créditos internacionales tampoco se incrementarán ni se viabilizarán porque están estancados en la Asamblea Legislativa.

“El origen del problema es la falta de dólares, no hubo cambios significativos en ninguna de las fuentes que trae dólares a Bolivia. ¿Van a aumentar nuestras exportaciones? No, al contrario, van a ser menores por todos los problemas que ha habido. ¿Tenemos más inversión extranjera directa? Nada, ni un centavo ¿Los préstamos internacionales han aumentado? No”, indicó.

Con relación a las remesas que envían los bolivianos desde el exterior, el experto indicó que no son suficientes porque anualmente ingresa $us 1.300 millones y el país, mensualmente, requiere esa cantidad.

“Las remesas de los bolivianos que viven afuera y que mandan dólares a Bolivia no ha aumentado, no son significativas. Al año las remesas son 1.300 millones de dólares y resulta que por mes se necesita 1.000 millones de dólares, eso no alcanza ni para el chicle”, señaló.

A la vez sostuvo que el gobierno intenta crear expectativas en la población de que el problema económico que atraviesa el país es coyuntural y que se puede retornar a la normalidad.

“Entonces, claramente el gobierno está con una estrategia de empujar esto hasta el 2025, hasta las elecciones y crear la imagen de que se puede volver al viejo pasado simplemente en 10 días, dice que los precios van a bajar y que la gasolina va a salir de los árboles, pero uno ve la realidad y sabe que eso no va a pasar”, añadió.

Inflación

Sobre la inflación, Chávez dijo que es un fenómeno más complejo que no se detendrá por diferentes factores. Inicialmente, la devaluación se produjo de facto, el dólar en el mercado paralelo se encuentra más de Bs 10,5 y no al cambio oficial, que es Bs 6,96.

“Entonces, esas tendencias son estructurales para que la inflación aumente. Ahora, es posible que algunos productos, como el pollo, hayan subido temporalmente y ahora que no hay bloqueo de caminos se resuelva ese problema, pero otros temas siguen ahí. Además, los aceleradores de la inflación siguen presentes”, puntualizó

A la vez, explicó que existen tres aceleradores de la inflación: expectativas del conflicto distributivo donde la gente defiende el incremento de los precios y se vuelve una bola de nieve. A eso se suma la expansión monetaria, el Banco Central de Bolivia continúa financiando el déficit público.

“Por otra parte, están las expectativas, si el Gobierno no es consistente con sus políticas económicas si dice que en 10 días se va a acabar el problema y no se acaba. Si hace una política monetaria que no funciona, si hace un anuncio que va a controlar solamente dos días el oro del Banco Central de Bolivia y después cambia de idea. Todos esos elementos son señales de falta de reputación, credibilidad y consistencia”, declaró.

La semana pasada, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que la inflación de octubre alcanzó a 1,64% la más alta en 29 años. Mientras que el acumulado en 10 meses llegó al 7,26%.